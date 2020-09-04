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https://ria.ru/20200904/kredit-1576717018.html
В России выдали уникальный кредит
Компания "Энергоэлемент" получила первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности, пишет газета "Ведомости". РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:49
2020-09-04T10:19
мсп банк
сколково
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Компания "Энергоэлемент" получила первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности, пишет газета <a href="https://www.vedomosti.ru/" target="_blank">"Ведомости"</a>.Такой необычный заем на сумму 4,3 миллиона рублей выдал "<a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>".Компания выиграла тендер на поставку тяговых литий-ионных аккумуляторов. Для выполнения своих обязательств перед заказчиком она взяла кредит. А залогом стала интеллектуальная собственность фирмы.Отмечается, что компания входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo_2/" target="_blank" data-auto="true">Сколково</a>" и производит литий-ионные аккумуляторы нового типа.В свою очередь, в "МСП Банке" сообщили, что такой способ кредитования не стал для них неожиданностью. Организация и раньше принимала интеллектуальную собственность, но только в качестве дополнительного залога.
https://ria.ru/20200829/kredity-1576459853.html
А что, в Сколково не нашлось 4 млн. рублей?
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РИА Новости
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мсп банк, сколково, экономика

В России выдали уникальный кредит

08:49 04.09.2020 (обновлено: 10:19 04.09.2020)
36836
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Компания "Энергоэлемент" получила первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности, пишет газета "Ведомости".
Такой необычный заем на сумму 4,3 миллиона рублей выдал "МСП Банк".
Компания выиграла тендер на поставку тяговых литий-ионных аккумуляторов. Для выполнения своих обязательств перед заказчиком она взяла кредит. А залогом стала интеллектуальная собственность фирмы.

"Кроме патентов, нам было нечего предложить банку <…> наша компания владеет семью патентами. Мы указали в заявке два из них", — рассказал глава "Энергоэлемента" Александр Логинов.

Отмечается, что компания входит в "Сколково" и производит литий-ионные аккумуляторы нового типа.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 08:30
Эксперты оценили вероятность массовых просрочек по кредитам
В свою очередь, в "МСП Банке" сообщили, что такой способ кредитования не стал для них неожиданностью. Организация и раньше принимала интеллектуальную собственность, но только в качестве дополнительного залога.
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Обсудить 21
МСП БанкСколковоЭкономика
Популярные комментарии
А что, в Сколково не нашлось 4 млн. рублей?
4 сентября, 09:50
TTTol Tolich
7191105
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