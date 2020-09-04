Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/kot-1576785972.html
Названа причина смерти тверского кота-библиотекаря
Кот Степан, которого руководство библиотеки в поселке Городня Тверской области в шутку приняло на работу, был сбит машиной, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:50
2020-09-04T15:51
тверская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576536914_0:297:1260:1006_1400x0_80_0_0_7e8d3ae6a1b6957e3f616809c3f9f2cc.jpg
<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости, Екатерина Абрамова.</strong> Кот Степан, которого руководство библиотеки в поселке Городня <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> в шутку приняло на работу, был сбит машиной, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону в пятницу.Кот Степа стал известен, после того как в марте сотрудники библиотеки приняли его на работу. Ему выдали "трудовую книжку", в которой он значился как "SMM-мяунджер". Кота использовали как бренд библиотеки, ему завели страницу в социальной сети. В минувшие выходные на странице библиотеки в соцсети "ВКонтакте" руководство сообщило, что кота Степана больше нет. Он ушел из дома 25 августа и не вернулся. По словам директора библиотеки <a href="http://ria.ru/person_Olga_Smirnova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Смирновой</a>, в учреждение позвонили и рассказали, что кота убили, и она знает, кто именно.По ее словам, мужчина положил труп животного в пакет и убрал, потому что в противном случае его раздавило бы машинами. Она также рассказала, что мужчина, которого сочли предполагаемым убийцей Степана, сам любитель животных – у него есть кошка и три котенка, а также другие питомцы.
https://ria.ru/20200716/1573845049.html
2
тверская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576536914_0:179:1260:1124_1400x0_80_0_0_fb265ef1f291cc4359c4ae0ffd7d768b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тверская область, происшествия

Названа причина смерти тверского кота-библиотекаря

15:50 04.09.2020 (обновлено: 15:51 04.09.2020)
1627
© Фото : аккаунт "Библиотека в Городне" во ВКотнатктеКот Степан
Кот Степан - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : аккаунт "Библиотека в Городне" во ВКотнаткте
Кот Степан. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Кот Степан, которого руководство библиотеки в поселке Городня Тверской области в шутку приняло на работу, был сбит машиной, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону в пятницу.
Кот Степа стал известен, после того как в марте сотрудники библиотеки приняли его на работу. Ему выдали "трудовую книжку", в которой он значился как "SMM-мяунджер". Кота использовали как бренд библиотеки, ему завели страницу в социальной сети. В минувшие выходные на странице библиотеки в соцсети "ВКонтакте" руководство сообщило, что кота Степана больше нет. Он ушел из дома 25 августа и не вернулся. По словам директора библиотеки Ольги Смирновой, в учреждение позвонили и рассказали, что кота убили, и она знает, кто именно.
"Сотрудники полиции поговорили с местным жителем, которого сотрудники библиотеки заподозрили в убийстве кота. Он рассказал, что утром, выходя к своей машине, увидел на парковке труп рыжего кота – видимо, его кто-то сбил. Его слова подтвердила свидетель, которая находилась в это время на парковке", - рассказала собеседница.
По ее словам, мужчина положил труп животного в пакет и убрал, потому что в противном случае его раздавило бы машинами. Она также рассказала, что мужчина, которого сочли предполагаемым убийцей Степана, сам любитель животных – у него есть кошка и три котенка, а также другие питомцы.
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Что делать, если я хочу взять собаку или кота из приюта?
6027221
Обсудить 2
Тверская областьПроисшествия
Рекомендуем
Машина прокуратуры
На Урале проверят сообщения о мужчине, умершем после отказа скорой помочь
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Белгородской области погиб мальчик, которого оставили в закрытой машине
Алексей Навальный
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Молоток в зале судебных заседаний
Жителю Твери дали два года колонии за снятие скальпа с жены
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Знак, запрещающий курение, на аллее парка Ривьера в Сочи
Назван способ отучить школьников курить
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук обвинил Россию в блокировании переговоров по Донбассу
Кадры с места взрыва в Тбилиси
Полиция назвала предварительную причину взрыва в Тбилиси
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Планета Земля
Американские военные нашли на орбите засекреченный китайский корабль
Беременная женщина
Женщина думала, что располнела, но внезапно родила
Стоп-кадр программы Пусть говорят на Первом канале
Джигурду выгнали из студии "Пусть говорят"
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Кадры с места взрыва в Тбилиси
При взрыве в Тбилиси погиб один человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий журналист назвал причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния