https://ria.ru/20200904/kot-1576785972.html

Названа причина смерти тверского кота-библиотекаря

Кот Степан, которого руководство библиотеки в поселке Городня Тверской области в шутку приняло на работу, был сбит машиной, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:50

2020-09-04T15:50

2020-09-04T15:51

тверская область

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости, Екатерина Абрамова.</strong> Кот Степан, которого руководство библиотеки в поселке Городня <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> в шутку приняло на работу, был сбит машиной, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону в пятницу.Кот Степа стал известен, после того как в марте сотрудники библиотеки приняли его на работу. Ему выдали "трудовую книжку", в которой он значился как "SMM-мяунджер". Кота использовали как бренд библиотеки, ему завели страницу в социальной сети. В минувшие выходные на странице библиотеки в соцсети "ВКонтакте" руководство сообщило, что кота Степана больше нет. Он ушел из дома 25 августа и не вернулся. По словам директора библиотеки <a href="http://ria.ru/person_Olga_Smirnova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Смирновой</a>, в учреждение позвонили и рассказали, что кота убили, и она знает, кто именно.По ее словам, мужчина положил труп животного в пакет и убрал, потому что в противном случае его раздавило бы машинами. Она также рассказала, что мужчина, которого сочли предполагаемым убийцей Степана, сам любитель животных – у него есть кошка и три котенка, а также другие питомцы.

https://ria.ru/20200716/1573845049.html

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тверская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, происшествия