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https://ria.ru/20200904/kosmos-1576771739.html
Китай запустил многоразовый космический корабль
Китай успешно запустил многоразовый испытательный космический корабль, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC). РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:01
2020-09-04T13:01
риа наука
космос - риа наука
китай
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<strong>ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> успешно запустил многоразовый испытательный космический корабль, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).Запуск состоялся в пятницу с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F") c космодрома Цзюцюань в автономном районе <a href="http://ria.ru/location_Inner_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Внутренняя Монголия</a>.Сообщается, что корабль некоторое время будет летать по орбите Земли, после чего вернется обратно."Аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200807/1575471657.html
Привет балаболу Рогозину....
63
между тем Китай, не обращая никакого внимания на либероидный шакалий вой и не становясь перед лающими собаками на четвереньки и не лая на них в в ответ - спокойно идет вперед.
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китай
РИА Новости
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космос - риа наука, китай

Китай запустил многоразовый космический корабль

13:01 04.09.2020
16584
© AP Photo / Andy WongСтарт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" c космодрома Цзюцюань, КНР
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Andy Wong
Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" c космодрома Цзюцюань, КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Китай успешно запустил многоразовый испытательный космический корабль, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
Запуск состоялся в пятницу с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F") c космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия.
Сообщается, что корабль некоторое время будет летать по орбите Земли, после чего вернется обратно.
"Аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса", - говорится в сообщении.
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Обсудить 18
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаКитай
Популярные комментарии
Привет балаболу Рогозину....
4 сентября, 13:06
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
43100118
между тем Китай, не обращая никакого внимания на либероидный шакалий вой и не становясь перед лающими собаками на четвереньки и не лая на них в в ответ - спокойно идет вперед.
4 сентября, 13:03
Damir AlievDamir Aliev
4300003
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