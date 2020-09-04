https://ria.ru/20200904/kosmos-1576771739.html

Китай запустил многоразовый космический корабль

Китай успешно запустил многоразовый испытательный космический корабль, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC). РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:01

2020-09-04T13:01

2020-09-04T13:01

риа наука

космос - риа наука

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576771560_0:40:3000:1728_1400x0_80_0_0_6064993337a40f2f958c03a78c4447c5.jpg

<strong>ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> успешно запустил многоразовый испытательный космический корабль, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).Запуск состоялся в пятницу с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F") c космодрома Цзюцюань в автономном районе <a href="http://ria.ru/location_Inner_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Внутренняя Монголия</a>.Сообщается, что корабль некоторое время будет летать по орбите Земли, после чего вернется обратно."Аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200807/1575471657.html

Егор Панкратов Привет балаболу Рогозину.... 63

Damir Aliev между тем Китай, не обращая никакого внимания на либероидный шакалий вой и не становясь перед лающими собаками на четвереньки и не лая на них в в ответ - спокойно идет вперед. 46

18

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, китай