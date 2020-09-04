https://ria.ru/20200904/kosmos-1576771739.html
Китай запустил многоразовый космический корабль
Китай успешно запустил многоразовый испытательный космический корабль, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC). РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:01
2020-09-04T13:01
2020-09-04T13:01
риа наука
космос - риа наука
китай
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<strong>ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> успешно запустил многоразовый испытательный космический корабль, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).Запуск состоялся в пятницу с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F") c космодрома Цзюцюань в автономном районе <a href="http://ria.ru/location_Inner_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Внутренняя Монголия</a>.Сообщается, что корабль некоторое время будет летать по орбите Земли, после чего вернется обратно."Аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200807/1575471657.html
Егор Панкратов
Привет балаболу Рогозину....
63
Damir Aliev
между тем Китай, не обращая никакого внимания на либероидный шакалий вой и не становясь перед лающими собаками на четвереньки и не лая на них в в ответ - спокойно идет вперед.
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китай
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, китай