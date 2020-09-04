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https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576806017.html
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Еще 11 пациентов с выявленным коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4878, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T23:04
2020-09-04T23:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Еще 11 пациентов с выявленным коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4878, следует из данных оперативного штаба.Днем ранее сообщалось о 10 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество

В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

23:04 04.09.2020 (обновлено: 23:08 04.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Еще 11 пациентов с выявленным коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4878, следует из данных оперативного штаба.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 10 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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010511
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваОбщество
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