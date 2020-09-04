https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576806017.html
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Еще 11 пациентов с выявленным коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4878, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T23:04
2020-09-04T23:04
2020-09-04T23:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Еще 11 пациентов с выявленным коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4878, следует из данных оперативного штаба.Днем ранее сообщалось о 10 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество