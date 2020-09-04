https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576806017.html

В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

Еще 11 пациентов с выявленным коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4878, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T23:04

2020-09-04T23:04

2020-09-04T23:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Еще 11 пациентов с выявленным коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4878, следует из данных оперативного штаба.Днем ранее сообщалось о 10 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество