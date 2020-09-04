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Минздрав рассказал о динамике заболеваемости COVID-19 в России
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России имеет позитивную динамику, число пациентов в медорганизациях за три месяца снизилось в два раза, заявил министр... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T21:04
2020-09-05T02:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России имеет позитивную динамику, число пациентов в медорганизациях за три месяца снизилось в два раза, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что чуть более 2,5 тысячи пациентов находятся в реанимациях, на искусственной вентиляции легких.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Минздрав рассказал о динамике заболеваемости COVID-19 в России

21:04 04.09.2020 (обновлено: 02:45 05.09.2020)
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© Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Татьяна Макеева
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России имеет позитивную динамику, число пациентов в медорганизациях за три месяца снизилось в два раза, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В целом в стране ситуация имеет позитивную динамику. Количество пациентов в медицинских организациях сократилась за последние три месяца фактически в два раза. Но, тем не менее, 90 тысяч пациентов получают терапию в стационарах Российской Федерации", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Он уточнил, что чуть более 2,5 тысячи пациентов находятся в реанимациях, на искусственной вентиляции легких.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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