https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576802736.html
Минздрав рассказал о динамике заболеваемости COVID-19 в России
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России имеет позитивную динамику, число пациентов в медорганизациях за три месяца снизилось в два раза, заявил министр... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T21:04
2020-09-04T21:04
2020-09-05T02:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России имеет позитивную динамику, число пациентов в медорганизациях за три месяца снизилось в два раза, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что чуть более 2,5 тысячи пациентов находятся в реанимациях, на искусственной вентиляции легких.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)