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https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576798455.html
Росстат рассказал о смертности от коронавируса в июле
Коронавирус в июле стал главной причиной смерти 4 863 человек в России, в еще 1 059 случаях вирус предполагается как основная причина смерти, следует из данных... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T19:25
2020-09-04T20:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Коронавирус в июле стал главной причиной смерти 4 863 человек в России, в еще 1 059 случаях вирус предполагается как основная причина смерти, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>.Статистическое ведомство также приводит данные по числу умерших в случаях, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента - в июле 2020 года был зафиксирован 1 191 такой случай. В 2 966 случаев COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.Росстат ведет статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя перечисленные выше четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19.Росстат в пятницу также опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за июнь. По данным статистического ведомства, в июне в России COVID-19 стал основной причиной смерти 7 317 человек (против предыдущего отчета в 7 037 человек), в том числе у 5 825 человек вирус идентифицирован (в предыдущей версии таких случаев было 5 448), у 1 492 человек - не идентифицирован (против 1 589 в предыдущем отчете).Росстат также уточнил данные по числу умерших в июне, когда причина смерти отнесена к прочим важным состояниям - теперь их 5 018 (против 4 880), из них в 1 484 случаев COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания (против 1 399 в предыдущем отчете); в 3 534 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания (против 3 481).Таким образом, число смертей лиц с диагностированным COVID-19 по уточненным данным в июне составило 12 335 случая (против 11 917 в предыдущем отчете). В июле таких умерших 10 079 человек."В июле число смертей от коронавирусной инфекции (и как от основной причины смерти, и как от сопутствующей) по сравнению с июнем снизилось", - отмечает в своем сообщении Росстат.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200803/1575309523.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Росстат рассказал о смертности от коронавируса в июле

19:25 04.09.2020 (обновлено: 20:02 04.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Коронавирус в июле стал главной причиной смерти 4 863 человек в России, в еще 1 059 случаях вирус предполагается как основная причина смерти, следует из данных Росстата.
Статистическое ведомство также приводит данные по числу умерших в случаях, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента - в июле 2020 года был зафиксирован 1 191 такой случай. В 2 966 случаев COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
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Росстат ведет статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя перечисленные выше четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19.
Росстат в пятницу также опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за июнь. По данным статистического ведомства, в июне в России COVID-19 стал основной причиной смерти 7 317 человек (против предыдущего отчета в 7 037 человек), в том числе у 5 825 человек вирус идентифицирован (в предыдущей версии таких случаев было 5 448), у 1 492 человек - не идентифицирован (против 1 589 в предыдущем отчете).
Росстат также уточнил данные по числу умерших в июне, когда причина смерти отнесена к прочим важным состояниям - теперь их 5 018 (против 4 880), из них в 1 484 случаев COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания (против 1 399 в предыдущем отчете); в 3 534 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания (против 3 481).
Таким образом, число смертей лиц с диагностированным COVID-19 по уточненным данным в июне составило 12 335 случая (против 11 917 в предыдущем отчете). В июле таких умерших 10 079 человек.
"В июле число смертей от коронавирусной инфекции (и как от основной причины смерти, и как от сопутствующей) по сравнению с июнем снизилось", - отмечает в своем сообщении Росстат.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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oooozmk
2010201
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