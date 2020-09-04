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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576797839.html
В Британии выявили свыше 1,9 тысячи случаев COVID-19 впервые с июня
Число заболевших коронавирусом в Великобритании с подтвержденным диагнозом за сутки выросло на 1940, самый большой суточный прирост с 4 июня фиксируется второй... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T19:12
2020-09-04T19:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
общество
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<strong>ЛОНДОН, 4 сен - РИА Новости, Мария Табак.</strong> Число заболевших коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> с подтвержденным диагнозом за сутки выросло на 1940, самый большой суточный прирост с 4 июня фиксируется второй день подряд, количество умерших увеличилось за день на 10, свидетельствуют данные минздрава страны.Общее число заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> увеличилось до 342 351, умерших - до 41 537.Днем ранее число заболевших увеличилось на 1735, скончавшихся - на 13.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, великобритания, общество

В Британии выявили свыше 1,9 тысячи случаев COVID-19 впервые с июня

19:12 04.09.2020
402
© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 4 сен - РИА Новости, Мария Табак. Число заболевших коронавирусом в Великобритании с подтвержденным диагнозом за сутки выросло на 1940, самый большой суточный прирост с 4 июня фиксируется второй день подряд, количество умерших увеличилось за день на 10, свидетельствуют данные минздрава страны.
Общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 342 351, умерших - до 41 537.
Днем ранее число заболевших увеличилось на 1735, скончавшихся - на 13.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.02.2020
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
1141201
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияОбщество
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