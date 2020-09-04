https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576797839.html
В Британии выявили свыше 1,9 тысячи случаев COVID-19 впервые с июня
Число заболевших коронавирусом в Великобритании с подтвержденным диагнозом за сутки выросло на 1940, самый большой суточный прирост с 4 июня фиксируется второй... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T19:12
2020-09-04T19:12
2020-09-04T19:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
общество
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<strong>ЛОНДОН, 4 сен - РИА Новости, Мария Табак.</strong> Число заболевших коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> с подтвержденным диагнозом за сутки выросло на 1940, самый большой суточный прирост с 4 июня фиксируется второй день подряд, количество умерших увеличилось за день на 10, свидетельствуют данные минздрава страны.Общее число заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> увеличилось до 342 351, умерших - до 41 537.Днем ранее число заболевших увеличилось на 1735, скончавшихся - на 13.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, великобритания, общество