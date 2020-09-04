https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576792172.html

Голикова объяснила колебания прироста случаев коронавируса в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что рост и снижение числа регистрируемых случаев коронавируса в стране связаны с выявлением и профилактикой. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:17

2020-09-04T17:17

2020-09-04T17:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

ростовская область

общество

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен — РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> заявила, что рост и снижение числа регистрируемых случаев коронавируса в стране связаны с выявлением и профилактикой."Никого не должны пугать цифры. Если в какой-то момент мы прирастаем, в какой-то момент снижаемся - это значит, что мы работаем над выявлением, что мы работаем над профилактикой и будем это продолжать", - заявила вице-премьер во время визита в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовскую область</a>.Она отметила, что, приобретя опыт за прошедшие месяцы, можно четко сказать, что в РФ способны работать в "ковидной" ситуации, не останавливая плановую помощь."И в этой части я хочу сказать, что федеральное правительство и президент - мы делаем все возможное для того, чтобы эту работу таким образом организовать, чтобы нам не пришлось с вами снова останавливаться, снова уходить на самоизоляцию, снова предпринимать те усилия, которые мы предпринимали по закрытию предприятий", - добавила <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Golikov/" target="_blank" data-auto="true">Голикова</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722104.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, ростовская область, общество