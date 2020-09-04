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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576790394.html
Попова оценила вероятность передачи коронавируса от детей к взрослым
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дети почти не передают коронавирус взрослым. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:58
2020-09-04T16:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что дети почти не передают коронавирус взрослым."Сегодня негромко мною произносимое знание ... О том, что и наши учёные, и зарубежные говорят о том, что дети практически не передают вирус взрослым", - сказала Попова во время визита в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовскую область</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество

Попова оценила вероятность передачи коронавируса от детей к взрослым

16:58 04.09.2020
3292
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Depositphotos / viz-arch
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дети почти не передают коронавирус взрослым.
"Сегодня негромко мною произносимое знание ... О том, что и наши учёные, и зарубежные говорят о том, что дети практически не передают вирус взрослым", - сказала Попова во время визита в Ростовскую область.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры - РИА Новости, 1920, 27.04.2020
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
953022
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьОбщество
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