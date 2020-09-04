https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576786413.html
В Ираке зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Число новых случаев коронавируса в Ираке за сутки впервые превысило пять тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:58
2020-09-04T15:58
2020-09-04T15:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
багдад (город)
ирак
в мире
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<strong>КАИР, 4 сен – РИА Новости.</strong> Число новых случаев коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a> за сутки впервые превысило пять тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны.Больше всего новых случаев – свыше 1,3 тысячи – зафиксировано в столице <a href="http://ria.ru/location_Baghdad/" target="_blank" data-auto="true">Багдаде</a>.Таким образом, число случаев COVID-19 в Ираке превысило 252 тысячи, из них выздоровевших более 191 тысячи. Всего от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 7359 человек, сообщил минздрав.В отделениях интенсивной терапии на данный момент 495 пациентов.Министр здравоохранения Хасан ат-Тамими в конце августа заявил, что Ирак готов к сотрудничеству с любой страной-производителем вакцины от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
багдад (город)
ирак
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, багдад (город), ирак, в мире