https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576783783.html

На Украине выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за прошедшие сутки выросло на рекордные 2723, скончался 51 человек, сообщил в пятницу аппарат Совета РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:19

2020-09-04T15:19

2020-09-04T15:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

харьковская область

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> за прошедшие сутки выросло на рекордные 2723, скончался 51 человек, сообщил в пятницу аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.На 4 сентября в стране выявлено 130 951 случай COVID-19, скончался 2761 человек.Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> (371), <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> (319), Одесской (225), Тернопольской (204) и Львовской областях (196).Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди заболевших 161 ребенок, а также 119 медработников. "Сегодня снова начинаем день с антирекорда по заболевшим на COVID-19. За минувшие сутки заболели 2723 человека. Были госпитализированы 532 человека, это тоже антирекорд… За сутки выздоровели 937 пациентов… Всего выздоровели 60 613 пациентов", - сказал он.Степанов сообщил, что в стране сформирован постоянный запас тест-систем для выявления коронавируса на 1,5-2 месяца, а также подготовлены более 35 тысяч мест в больницах для лечения больных COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, харьковская область, киев, украина, в мире