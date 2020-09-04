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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576783783.html
На Украине выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за прошедшие сутки выросло на рекордные 2723, скончался 51 человек, сообщил в пятницу аппарат Совета РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:19
2020-09-04T15:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
харьковская область
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> за прошедшие сутки выросло на рекордные 2723, скончался 51 человек, сообщил в пятницу аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.На 4 сентября в стране выявлено 130 951 случай COVID-19, скончался 2761 человек.Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> (371), <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> (319), Одесской (225), Тернопольской (204) и Львовской областях (196).Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди заболевших 161 ребенок, а также 119 медработников. "Сегодня снова начинаем день с антирекорда по заболевшим на COVID-19. За минувшие сутки заболели 2723 человека. Были госпитализированы 532 человека, это тоже антирекорд… За сутки выздоровели 937 пациентов… Всего выздоровели 60 613 пациентов", - сказал он.Степанов сообщил, что в стране сформирован постоянный запас тест-систем для выявления коронавируса на 1,5-2 месяца, а также подготовлены более 35 тысяч мест в больницах для лечения больных COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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харьковская область
киев
украина
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коронавирус covid-19, коронавирусы, харьковская область, киев, украина, в мире

На Украине выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

15:19 04.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за прошедшие сутки выросло на рекордные 2723, скончался 51 человек, сообщил в пятницу аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
На 4 сентября в стране выявлено 130 951 случай COVID-19, скончался 2761 человек.
Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской области (371), Киеве (319), Одесской (225), Тернопольской (204) и Львовской областях (196).
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди заболевших 161 ребенок, а также 119 медработников. "Сегодня снова начинаем день с антирекорда по заболевшим на COVID-19. За минувшие сутки заболели 2723 человека. Были госпитализированы 532 человека, это тоже антирекорд… За сутки выздоровели 937 пациентов… Всего выздоровели 60 613 пациентов", - сказал он.
Степанов сообщил, что в стране сформирован постоянный запас тест-систем для выявления коронавируса на 1,5-2 месяца, а также подготовлены более 35 тысяч мест в больницах для лечения больных COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.02.2020
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Скорость распространения нового коронавируса
2111901
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