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https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576730531.html
Путин оценил действия московских властей в борьбе с COVID-19
Столичные власти предприняли очень энергичные шаги в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:14
2020-09-04T12:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Столичные власти предприняли очень энергичные шаги в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с мэром <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Собяниным</a>.Поэтому понятно, добавил президент, "что контактов между людьми очень много, промышленность очень развита, сфера услуг очень развита".Президент напомнил, что московские власти первыми ввели ограничения, "но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам Российской Федерации". <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, владимир путин, политика

Путин оценил действия московских властей в борьбе с COVID-19

12:14 04.09.2020 (обновлено: 12:26 04.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Столичные власти предприняли очень энергичные шаги в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"Начать придется с темы, которая уже, наверное, оскомину набила, как у нас в народе говорится, но без обсуждения которой мы сегодня не обойдемся, имею в виду вот эту самую коронавирусную инфекцию, борьбу с ней. Известно, что Москва первой столкнулась с масштабными проблемами подобного рода, и тоже понятно: самая крупная, самая большая концентрация людей в столице у нас, количество населения я уже назвал, самый крупный транспортный хаб, через Москву проходят все наши основные пути, сюда сходятся все пути, отсюда они начинаются", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции.
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Поэтому понятно, добавил президент, "что контактов между людьми очень много, промышленность очень развита, сфера услуг очень развита".
"Ясно, что в такой обстановке трудно было избежать какой-то вспышки. Но тем не менее городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, все-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество зараженных", - подчеркнул Путин.
Президент напомнил, что московские власти первыми ввели ограничения, "но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам Российской Федерации".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинВладимир ПутинПолитика
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