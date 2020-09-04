Путин оценил действия московских властей в борьбе с COVID-19

"Начать придется с темы, которая уже, наверное, оскомину набила, как у нас в народе говорится, но без обсуждения которой мы сегодня не обойдемся, имею в виду вот эту самую коронавирусную инфекцию, борьбу с ней. Известно, что Москва первой столкнулась с масштабными проблемами подобного рода, и тоже понятно: самая крупная, самая большая концентрация людей в столице у нас, количество населения я уже назвал, самый крупный транспортный хаб, через Москву проходят все наши основные пути, сюда сходятся все пути, отсюда они начинаются", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции.