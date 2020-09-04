Путин оценил действия московских властей в борьбе с COVID-19
12:14 04.09.2020 (обновлено: 12:26 04.09.2020)
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Столичные власти предприняли очень энергичные шаги в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"Начать придется с темы, которая уже, наверное, оскомину набила, как у нас в народе говорится, но без обсуждения которой мы сегодня не обойдемся, имею в виду вот эту самую коронавирусную инфекцию, борьбу с ней. Известно, что Москва первой столкнулась с масштабными проблемами подобного рода, и тоже понятно: самая крупная, самая большая концентрация людей в столице у нас, количество населения я уже назвал, самый крупный транспортный хаб, через Москву проходят все наши основные пути, сюда сходятся все пути, отсюда они начинаются", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции.
Поэтому понятно, добавил президент, "что контактов между людьми очень много, промышленность очень развита, сфера услуг очень развита".
"Ясно, что в такой обстановке трудно было избежать какой-то вспышки. Но тем не менее городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, все-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество зараженных", - подчеркнул Путин.
Президент напомнил, что московские власти первыми ввели ограничения, "но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам Российской Федерации".
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