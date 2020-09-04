https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576727462.html

Онищенко оценил риски при возможном открытии границ с Белоруссией

Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не видит никаких рисков в возможном открытии границ между Россией и... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:51

2020-09-04T11:51

2020-09-04T11:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мишустин

александр лукашенко

геннадий онищенко

минск

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> не видит никаких рисков в возможном открытии границ между Россией и Белоруссией, так как уровень распространения коронавируса в Белоруссии не выше, чем в России.В пятницу в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии РИА Новости заявили, что республика готова к открытию транспортного сообщения с РФ в любой момент, но в данном случае решение вопроса зависит от российской стороны. Ранее пресс-служба сообщала, что Минск и Москва договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения, сроки возобновления сообщения пока не определены, они будут зависеть от выполнения сторонами плана мероприятий."Мы открываем только тогда, когда мы убеждаемся, что там уровень заболеваемости не хуже, чем в России, и у них он действительно лучше, степень распространения по коронавирусу… Так что я не вижу здесь никаких рисков", - сказал Онищенко РИА Новости.Депутат отметил, что во время визита премьер-министра РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> отдельно обсуждался вопрос привития групп риска среди граждан <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> российской вакцинной от коронавируса. Онищенко считает, что белорусы в этом плане ответственные люди и по соответствующему распоряжению руководства страны будут прививаться.Ранее президенты РФ и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> договорились, что Белоруссия станет одной из первых стран, куда будет поставлена вакцина от COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, республика подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины - граждане страны в добровольном порядке смогут принять участие в третьем этапе испытаний."Я, правда, не знаю, какую программу для себя наметила Белоруссия по прививкам против гриппа, мы то хотим 70% (привить) нашего населения", - уточнил Онищенко.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, автобусное и железнодорожное сообщение. Транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.С 30 марта 2020 года Россия ограничила пересечение государственной границы, и пока его не снимала. Пересечь границу можно только имея для этого веские основания: выезд разрешён для работы, учёбы, лечения и ухода за больными родственниками. Пересечь российско-белорусскую границу можно на автобусе. Всем пассажирам с российскими или иными паспортами, кроме белорусского, предлагается обосновать в пограничной службе причины выезда из страны. Список подходящих документов не изменился: в качестве достаточного основания принимают трудовой договор, документы, подтверждающие родство и другое.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200903/energetika-1576697219.html

https://ria.ru/20200903/sotrudnichestvo-1576686423.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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