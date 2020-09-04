https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722575.html

"Везение тут ни при чем". Собянин оценил успехи Москвы в борьбе с COVID

Сравнительно благоприятный исход пандемии коронавируса в Москве не является счастливой случайностью, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:38

2020-09-04T10:38

2020-09-04T12:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. </strong>Сравнительно благоприятный исход пандемии коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не является счастливой случайностью, написал в своем <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге </a>мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Собянин подчеркнул, что глубоко убежден, "что мы прошли через пандемию с минимально возможными потерями неслучайно".Он отметил, что одним из факторов подготовки был прочный фундамент, на котором стоит социальная сфера и городское хозяйство Москвы."Тысячи жизней были спасены, тысячи людей сохранили работу, тысячи бизнесов избежали банкротства благодаря реализации программы развития Москвы, которой мы посвятили предыдущие 10 лет", - сказал Собянин.К ним относятся программы модернизации здравоохранения, транспорта, реорганизация ЖКХ.Кроме того, по мнению мэра, у Москвы был запас прочности в виде денежных средств. "И, наконец, у нас элементарно были деньги. Миллиарды рублей, дополнительно поступившие в бюджет благодаря росту туризма, общепита, торговли, малого и среднего бизнеса, промышленности, строительства и инноваций, – создали запас прочности, позволивший выдержать тяжелейший удар, который пандемия и падение цен на нефть нанесли городским финансам", - сказал Собянин. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576720700.html

https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576697736.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество