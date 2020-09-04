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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722575.html
"Везение тут ни при чем". Собянин оценил успехи Москвы в борьбе с COVID
Сравнительно благоприятный исход пандемии коронавируса в Москве не является счастливой случайностью, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:38
2020-09-04T12:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. </strong>Сравнительно благоприятный исход пандемии коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не является счастливой случайностью, написал в своем <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге </a>мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Собянин подчеркнул, что глубоко убежден, "что мы прошли через пандемию с минимально возможными потерями неслучайно".Он отметил, что одним из факторов подготовки был прочный фундамент, на котором стоит социальная сфера и городское хозяйство Москвы."Тысячи жизней были спасены, тысячи людей сохранили работу, тысячи бизнесов избежали банкротства благодаря реализации программы развития Москвы, которой мы посвятили предыдущие 10 лет", - сказал Собянин.К ним относятся программы модернизации здравоохранения, транспорта, реорганизация ЖКХ.Кроме того, по мнению мэра, у Москвы был запас прочности в виде денежных средств. "И, наконец, у нас элементарно были деньги. Миллиарды рублей, дополнительно поступившие в бюджет благодаря росту туризма, общепита, торговли, малого и среднего бизнеса, промышленности, строительства и инноваций, – создали запас прочности, позволивший выдержать тяжелейший удар, который пандемия и падение цен на нефть нанесли городским финансам", - сказал Собянин. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576720700.html
https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576697736.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

"Везение тут ни при чем". Собянин оценил успехи Москвы в борьбе с COVID

10:38 04.09.2020 (обновлено: 12:09 04.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сравнительно благоприятный исход пандемии коронавируса в Москве не является счастливой случайностью, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Может быть, правительство Москвы предвидело пандемию и заранее подготовилось к ней? Разумеется, нет. Мы не готовились к пандемии. Да и никто в мире не готовился. Может быть, сравнительно благоприятный исход – счастливая случайность? Москве просто повезло, что распространение инфекции не достигло миланских или нью-йоркских масштабов? Тоже нет. Итоговый уровень заболеваемости в Москве будет примерно таким же, как в любом другом крупном европейском или американском городе", - написал он.
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Собянин подчеркнул, что глубоко убежден, "что мы прошли через пандемию с минимально возможными потерями неслучайно".
"И везение тут ни при чем. Москва не готовилась к пандемии, но, тем не менее, город был готов к ней. Ключевую роль сыграли несколько факторов", - добавил он.
Он отметил, что одним из факторов подготовки был прочный фундамент, на котором стоит социальная сфера и городское хозяйство Москвы.
"Тысячи жизней были спасены, тысячи людей сохранили работу, тысячи бизнесов избежали банкротства благодаря реализации программы развития Москвы, которой мы посвятили предыдущие 10 лет", - сказал Собянин.
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К ним относятся программы модернизации здравоохранения, транспорта, реорганизация ЖКХ.
"Возрождение московской промышленности и поддержка инноваций позволили развернуть производство антисептиков, средств индивидуальной защиты и другой продукции, необходимой для защиты людей. Ткань, из которой шьют маски и костюмы для врачей, сделана в Москве", - добавил Собянин.
Кроме того, по мнению мэра, у Москвы был запас прочности в виде денежных средств. "И, наконец, у нас элементарно были деньги. Миллиарды рублей, дополнительно поступившие в бюджет благодаря росту туризма, общепита, торговли, малого и среднего бизнеса, промышленности, строительства и инноваций, – создали запас прочности, позволивший выдержать тяжелейший удар, который пандемия и падение цен на нефть нанесли городским финансам", - сказал Собянин.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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