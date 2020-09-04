https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722366.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп в Подмосковье и Чеченской Республике - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:35
2020-09-04T10:35
2020-09-04T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в Чукотском АО, наименьший темп в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> и Чеченской Республике - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%. 2. Московская область, Чеченская Республика - 0,2%. 3. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, Ямало-Ненецкий автономный округ, <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, Ненецкий автономный округ, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульская область</a> - 0,3%", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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