https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576721555.html

Собянин: Москва прошла через пандемию с минимально возможными потерями

Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города в мире, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:25

2020-09-04T10:25

2020-09-04T12:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 4 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города в мире, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."По общему мнению специалистов, Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие мировые города. Мы не допустили коллапса здравоохранения, смогли защитить старшее поколение, да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть", — отметил он в своем блоге.Мэр добавил, что в большом городе можно встретить разные модели поведения, но абсолютное большинство москвичей проявили выдержку и дисциплину.Собянин подчеркнул, что действовавшие в Москве ограничения скорее напоминали людям, что не следует покидать дом, но не запрещали делать это."Все, кому надо было куда-то сходить или съездить, могли сделать это", — резюмировал он.Мэр заявил, что столица уже сегодня во многом соответствует стандартам города здоровья.По его словам, последние годы в мире набирала популярность концепция urban health — создания городов, которые помогают своим жителям сохранять и укреплять здоровье.Он уточнил, что столичное правительство жестко критиковали за объединение поликлиник и больниц, оптимизацию коек, говорили о разгроме системы здравоохранения.Мэр отметил, что крупные многопрофильные стационары оказались готовы к тому, чтобы помочь всем пострадавшим от пандемии, сохранив при этом и возможности оказания экстренной помощи по другим заболеваниям. В итоге коек хватило и временные госпитали не понадобились, подчеркнул он."Значит, система здравоохранения Москвы развивалась все-таки в правильном направлении. И решения, за которые нас критиковали, спасли тысячи жизней людей", — заключил Собянин. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200801/1575213220.html

https://ria.ru/20200814/1575792405.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва