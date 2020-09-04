https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576721555.html
Собянин: Москва прошла через пандемию с минимально возможными потерями
Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города в мире, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:25
2020-09-04T10:25
2020-09-04T12:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 4 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города в мире, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."По общему мнению специалистов, Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие мировые города. Мы не допустили коллапса здравоохранения, смогли защитить старшее поколение, да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть", — отметил он в своем блоге.Мэр добавил, что в большом городе можно встретить разные модели поведения, но абсолютное большинство москвичей проявили выдержку и дисциплину.Собянин подчеркнул, что действовавшие в Москве ограничения скорее напоминали людям, что не следует покидать дом, но не запрещали делать это."Все, кому надо было куда-то сходить или съездить, могли сделать это", — резюмировал он.Мэр заявил, что столица уже сегодня во многом соответствует стандартам города здоровья.По его словам, последние годы в мире набирала популярность концепция urban health — создания городов, которые помогают своим жителям сохранять и укреплять здоровье.Он уточнил, что столичное правительство жестко критиковали за объединение поликлиник и больниц, оптимизацию коек, говорили о разгроме системы здравоохранения.Мэр отметил, что крупные многопрофильные стационары оказались готовы к тому, чтобы помочь всем пострадавшим от пандемии, сохранив при этом и возможности оказания экстренной помощи по другим заболеваниям. В итоге коек хватило и временные госпитали не понадобились, подчеркнул он."Значит, система здравоохранения Москвы развивалась все-таки в правильном направлении. И решения, за которые нас критиковали, спасли тысячи жизней людей", — заключил Собянин. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200801/1575213220.html
https://ria.ru/20200814/1575792405.html
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Москва
прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города в мире, заявил мэр столицы Сергей Собянин
.
"По общему мнению специалистов, Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие мировые города. Мы не допустили коллапса здравоохранения, смогли защитить старшее поколение, да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть", — отметил он в своем блоге.
Мэр добавил, что в большом городе можно встретить разные модели поведения, но абсолютное большинство москвичей проявили выдержку и дисциплину.
"Именно это позволило обойтись без жестких полицейских мер вроде тотального запрета на выход из дома. И в то же время — обеспечить необходимое разобщение людей", — пояснил мэр.
Собянин подчеркнул, что действовавшие в Москве ограничения скорее напоминали людям, что не следует покидать дом, но не запрещали делать это.
"Все, кому надо было куда-то сходить или съездить, могли сделать это", — резюмировал он.
Мэр заявил, что столица уже сегодня во многом соответствует стандартам города здоровья.
По его словам, последние годы в мире набирала популярность концепция urban health — создания городов, которые помогают своим жителям сохранять и укреплять здоровье.
"Как показал экстремальный опыт пандемии, Москва уже сегодня во многом соответствует стандартам города здоровья. Хотя, конечно, нам есть еще над чем работать", — отметил Собянин.
Он уточнил, что столичное правительство жестко критиковали за объединение поликлиник и больниц, оптимизацию коек, говорили о разгроме системы здравоохранения.
"Но подумайте — смогли бы маломощные и плохо оснащенные поликлиники выполнить задачу своевременной диагностики ковидной пневмонии? Разумеется, нет. Только благодаря созданию мощных амбулаторных центров, оснащенных компьютерными томографами, мы смогли обеспечить массовую диагностику, а значит — и своевременное оказание помощи тысячам людей. И подумайте — смогли бы маломощные больницы десятилетней давности наладить массовое квалифицированное лечение? Нет, конечно, они просто захлебнулись бы от наплыва тяжелых больных", — написал Собянин.
Мэр отметил, что крупные многопрофильные стационары оказались готовы к тому, чтобы помочь всем пострадавшим от пандемии, сохранив при этом и возможности оказания экстренной помощи по другим заболеваниям. В итоге коек хватило и временные госпитали не понадобились, подчеркнул он.
"Значит, система здравоохранения Москвы развивалась все-таки в правильном направлении. И решения, за которые нас критиковали, спасли тысячи жизней людей", — заключил Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.