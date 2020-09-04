https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576721279.html
Около четырех тысяч человек с COVID-19 остаются в московских больницах
Порядка 4 тысяч человек с коронавирусом остаются в больницах Москвы, каждый десятый из них переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме, написал в своем... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:21
2020-09-04T10:21
2020-09-04T10:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Порядка 4 тысяч человек с коронавирусом остаются в больницах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, каждый десятый из них переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме, написал в своем <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге</a> мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество