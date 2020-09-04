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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576721279.html
Около четырех тысяч человек с COVID-19 остаются в московских больницах
Порядка 4 тысяч человек с коронавирусом остаются в больницах Москвы, каждый десятый из них переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме, написал в своем... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:21
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Порядка 4 тысяч человек с коронавирусом остаются в больницах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, каждый десятый из них переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме, написал в своем <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге</a> мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Около четырех тысяч человек с COVID-19 остаются в московских больницах

10:21 04.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Порядка 4 тысяч человек с коронавирусом остаются в больницах Москвы, каждый десятый из них переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"По-прежнему более 600 человек в день получают положительный тест на коронавирус. В больницах остаются порядка четырех тысяч человек, каждый десятый из них переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме", - отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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