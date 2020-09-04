https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576721279.html

Около четырех тысяч человек с COVID-19 остаются в московских больницах

Порядка 4 тысяч человек с коронавирусом остаются в больницах Москвы, каждый десятый из них переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме, написал в своем... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:21

2020-09-04T10:21

2020-09-04T10:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Порядка 4 тысяч человек с коронавирусом остаются в больницах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, каждый десятый из них переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме, написал в своем <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге</a> мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество