https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576720889.html

В Московской духовной академии ввели карантин из-за COVID-19 у ректора

Карантин введен в Московской духовной академии, главном учебном заведении Русской православной церкви, после обнаружения коронавируса у ее ректора епископа... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:15

2020-09-04T10:15

2020-09-04T10:49

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Карантин введен в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_Dukhovnaja_Seminarija/" target="_blank" data-auto="true">Московской духовной академии</a>, главном учебном заведении Русской православной церкви, после обнаружения коронавируса у ее ректора епископа Звенигородского Феодорита, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>.В свою очередь на <a href="https://mpda.ru/" target="_blank">сайте</a> самой академии уточняется, что решение о введении карантина было принято 3 сентября по согласованию с Учебным комитетом Русской православной церкви и руководством лавры.По информации МДА, болезнь у ректора епископа Феодорита протекает в легкой форме, он чувствует себя хорошо.В ближайшее время планируется организованная проверка на наличие вируса у всех студентов и сотрудников академии. В случае благоприятного результата карантинные меры будут сняты, отметили в учебном заведении.Московская духовная академия — старейшее высшее учебное заведение России. Она была основана в последней четверти XVII века. Феодорит возглавил академию менее 10 дней назад после того как священный синод РПЦ освободил от этой должности епископа Питирима. До назначения Феодорит управлял Скопинской епархией и был ректором Рязанской духовной семинарии. Академия находится в <a href="http://ria.ru/location_Sergiev_Posad/" target="_blank" data-auto="true">Сергиевом Посаде</a>, на территории Лавры.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200319/1568812322.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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