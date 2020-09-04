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В Московской духовной академии ввели карантин из-за COVID-19 у ректора
Карантин введен в Московской духовной академии, главном учебном заведении Русской православной церкви, после обнаружения коронавируса у ее ректора епископа... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:15
2020-09-04T10:49
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Карантин введен в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_Dukhovnaja_Seminarija/" target="_blank" data-auto="true">Московской духовной академии</a>, главном учебном заведении Русской православной церкви, после обнаружения коронавируса у ее ректора епископа Звенигородского Феодорита, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>.В свою очередь на <a href="https://mpda.ru/" target="_blank">сайте</a> самой академии уточняется, что решение о введении карантина было принято 3 сентября по согласованию с Учебным комитетом Русской православной церкви и руководством лавры.По информации МДА, болезнь у ректора епископа Феодорита протекает в легкой форме, он чувствует себя хорошо.В ближайшее время планируется организованная проверка на наличие вируса у всех студентов и сотрудников академии. В случае благоприятного результата карантинные меры будут сняты, отметили в учебном заведении.Московская духовная академия — старейшее высшее учебное заведение России. Она была основана в последней четверти XVII века. Феодорит возглавил академию менее 10 дней назад после того как священный синод РПЦ освободил от этой должности епископа Питирима. До назначения Феодорит управлял Скопинской епархией и был ректором Рязанской духовной семинарии. Академия находится в <a href="http://ria.ru/location_Sergiev_Posad/" target="_blank" data-auto="true">Сергиевом Посаде</a>, на территории Лавры.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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В Московской духовной академии ввели карантин из-за COVID-19 у ректора

10:15 04.09.2020 (обновлено: 10:49 04.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСтуденты читают церковную литературу в московской духовной академии
Студенты читают церковную литературу в московской духовной академии - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Студенты читают церковную литературу в московской духовной академии . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Карантин введен в Московской духовной академии, главном учебном заведении Русской православной церкви, после обнаружения коронавируса у ее ректора епископа Звенигородского Феодорита, сообщили в РПЦ.
"В связи с выявлением у ректора Московской духовной академии Преосвященного епископа Звенигородского Феодорита коронавирусной инфекции в академии введен карантинный режим", - сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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В свою очередь на сайте самой академии уточняется, что решение о введении карантина было принято 3 сентября по согласованию с Учебным комитетом Русской православной церкви и руководством лавры.
По информации МДА, болезнь у ректора епископа Феодорита протекает в легкой форме, он чувствует себя хорошо.
"Вместе с тем, чтобы не подвергать риску студентов и преподавателей, ректор принял решение изолироваться в больнице за пределами академии. На данный момент, помимо ректора, ни у одного студента, сотрудника или преподавателя коронавирус не выявлен. Учебный процесс продолжается в полном объеме в дистанционной форме", - говорится в сообщении на сайте МДА.
В ближайшее время планируется организованная проверка на наличие вируса у всех студентов и сотрудников академии. В случае благоприятного результата карантинные меры будут сняты, отметили в учебном заведении.
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Московская духовная академия — старейшее высшее учебное заведение России. Она была основана в последней четверти XVII века. Феодорит возглавил академию менее 10 дней назад после того как священный синод РПЦ освободил от этой должности епископа Питирима. До назначения Феодорит управлял Скопинской епархией и был ректором Рязанской духовной семинарии. Академия находится в Сергиевом Посаде, на территории Лавры.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаСергиев ПосадКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМосковская духовная академияОбщество
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