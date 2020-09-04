В Московской духовной академии ввели карантин из-за COVID-19 у ректора
10:15 04.09.2020 (обновлено: 10:49 04.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСтуденты читают церковную литературу в московской духовной академии
Студенты читают церковную литературу в московской духовной академии . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Карантин введен в Московской духовной академии, главном учебном заведении Русской православной церкви, после обнаружения коронавируса у ее ректора епископа Звенигородского Феодорита, сообщили в РПЦ.
"В связи с выявлением у ректора Московской духовной академии Преосвященного епископа Звенигородского Феодорита коронавирусной инфекции в академии введен карантинный режим", - сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В свою очередь на сайте самой академии уточняется, что решение о введении карантина было принято 3 сентября по согласованию с Учебным комитетом Русской православной церкви и руководством лавры.
По информации МДА, болезнь у ректора епископа Феодорита протекает в легкой форме, он чувствует себя хорошо.
"Вместе с тем, чтобы не подвергать риску студентов и преподавателей, ректор принял решение изолироваться в больнице за пределами академии. На данный момент, помимо ректора, ни у одного студента, сотрудника или преподавателя коронавирус не выявлен. Учебный процесс продолжается в полном объеме в дистанционной форме", - говорится в сообщении на сайте МДА.
В ближайшее время планируется организованная проверка на наличие вируса у всех студентов и сотрудников академии. В случае благоприятного результата карантинные меры будут сняты, отметили в учебном заведении.
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Московская духовная академия — старейшее высшее учебное заведение России. Она была основана в последней четверти XVII века. Феодорит возглавил академию менее 10 дней назад после того как священный синод РПЦ освободил от этой должности епископа Питирима. До назначения Феодорит управлял Скопинской епархией и был ректором Рязанской духовной семинарии. Академия находится в Сергиевом Посаде, на территории Лавры.
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