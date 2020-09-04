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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576720700.html
Собянин не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что осенью Москва может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с коронавирусом из-за начала учебного года и возвращения РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:12
2020-09-04T15:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что осенью Москва может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с коронавирусом из-за начала учебного года и возвращения людей с дач."Пандемия – еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты – в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на "удаленку", - сообщил в своем <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a> Собянин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Собянин не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом

10:12 04.09.2020 (обновлено: 15:23 04.09.2020)
5164
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации в Москве
Автомобиль реанимации в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль реанимации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что осенью Москва может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с коронавирусом из-за начала учебного года и возвращения людей с дач.
"Пандемия – еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты – в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на "удаленку", - сообщил в своем блоге Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 16:16
Вторая волна коронавируса в России и мире — будет ли и когда начнется?
5616212
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
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