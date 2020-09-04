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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576717667.html
В Москве еще 1196 пациентов вылечились от COVID-19
Ещё 1196 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 219 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:04
2020-09-04T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Ещё 1196 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число выздоровевших превысило 219 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 1196 пациентов вылечились от COVID-19

09:04 04.09.2020 (обновлено: 09:09 04.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ещё 1196 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 219 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1196 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 219 095", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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