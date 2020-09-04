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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576716473.html
В России провели более 37,8 миллиона тестов на коронавирус
Более 37,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 211... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:17
2020-09-04T08:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Более 37,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 211 тысяч человек, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.За сутки в России проведено 334 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576710570.html
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 37,8 миллиона тестов на коронавирус

08:17 04.09.2020 (обновлено: 08:18 04.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 37,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 211 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 37,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 211 128 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 334 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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