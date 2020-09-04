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Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
Мэр Биробиджана в ЕАО Александр Головатый госпитализирован в инфекционное отделение с диагнозом COVID-19. Об этом он сам сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T02:15
2020-09-04T02:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
биробиджан
хабаровск
общество
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<strong>ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Birobidzhan/" target="_blank" data-auto="true">Биробиджана</a> в ЕАО Александр Головатый госпитализирован в инфекционное отделение с диагнозом COVID-19. Об этом он сам сообщил в своем Instagram.Головатый еще 1 сентября сообщал о легком недомогании, которое изначально связал с обычной простудой. Позже его тест на коронавирус дал положительный результат.На обозрение подписчикам мэр Биробиджана представил фотоснимки палаты и, вероятно, завтрака - каша, вареное яйцо, хлеб и чай. Там же, на подносе с едой, - таблетки в блистерах.По его словам, с 1 сентября на карантине находится его семья.В середине мая в оперштабе региона был выявлен случай заражения COVID-19. У мэра был взят тест, он оказался отрицательным.По состоянию на вечер 2 сентября, в ЕАО число заболевших COVID-19 составило 646. Из них выздоровели 571, умерли девять, 13 человек госпитализированы в коронавирусные стационары, 53 больных лечатся на дому амбулаторно.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, биробиджан, хабаровск, общество

Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19

02:15 04.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости. Мэр Биробиджана в ЕАО Александр Головатый госпитализирован в инфекционное отделение с диагнозом COVID-19. Об этом он сам сообщил в своем Instagram.
Головатый еще 1 сентября сообщал о легком недомогании, которое изначально связал с обычной простудой. Позже его тест на коронавирус дал положительный результат.
"Ночью стало хуже, появилась одышка. Увезли на "скорой" в инфекционку. Сейчас на капельницах и уколах. Извините, пока не могу отвечать на сообщения", - написал Головатый.
На обозрение подписчикам мэр Биробиджана представил фотоснимки палаты и, вероятно, завтрака - каша, вареное яйцо, хлеб и чай. Там же, на подносе с едой, - таблетки в блистерах.
По его словам, с 1 сентября на карантине находится его семья.
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В середине мая в оперштабе региона был выявлен случай заражения COVID-19. У мэра был взят тест, он оказался отрицательным.
По состоянию на вечер 2 сентября, в ЕАО число заболевших COVID-19 составило 646. Из них выздоровели 571, умерли девять, 13 человек госпитализированы в коронавирусные стационары, 53 больных лечатся на дому амбулаторно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияБиробиджанХабаровскОбщество
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