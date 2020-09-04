https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576714053.html

Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19

Мэр Биробиджана в ЕАО Александр Головатый госпитализирован в инфекционное отделение с диагнозом COVID-19. Об этом он сам сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T02:15

2020-09-04T02:15

2020-09-04T02:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

биробиджан

хабаровск

общество

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<strong>ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Birobidzhan/" target="_blank" data-auto="true">Биробиджана</a> в ЕАО Александр Головатый госпитализирован в инфекционное отделение с диагнозом COVID-19. Об этом он сам сообщил в своем Instagram.Головатый еще 1 сентября сообщал о легком недомогании, которое изначально связал с обычной простудой. Позже его тест на коронавирус дал положительный результат.На обозрение подписчикам мэр Биробиджана представил фотоснимки палаты и, вероятно, завтрака - каша, вареное яйцо, хлеб и чай. Там же, на подносе с едой, - таблетки в блистерах.По его словам, с 1 сентября на карантине находится его семья.В середине мая в оперштабе региона был выявлен случай заражения COVID-19. У мэра был взят тест, он оказался отрицательным.По состоянию на вечер 2 сентября, в ЕАО число заболевших COVID-19 составило 646. Из них выздоровели 571, умерли девять, 13 человек госпитализированы в коронавирусные стационары, 53 больных лечатся на дому амбулаторно.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200903/berluskoni-1576710026.html

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биробиджан

хабаровск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, биробиджан, хабаровск, общество