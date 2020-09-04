https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576714053.html
Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
Мэр Биробиджана в ЕАО Александр Головатый госпитализирован в инфекционное отделение с диагнозом COVID-19. Об этом он сам сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T02:15
2020-09-04T02:15
2020-09-04T02:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
биробиджан
хабаровск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_360:406:2857:1811_1400x0_80_0_0_d88c6714d0dd6a649307c02d6dfadf63.jpg
<strong>ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Birobidzhan/" target="_blank" data-auto="true">Биробиджана</a> в ЕАО Александр Головатый госпитализирован в инфекционное отделение с диагнозом COVID-19. Об этом он сам сообщил в своем Instagram.Головатый еще 1 сентября сообщал о легком недомогании, которое изначально связал с обычной простудой. Позже его тест на коронавирус дал положительный результат.На обозрение подписчикам мэр Биробиджана представил фотоснимки палаты и, вероятно, завтрака - каша, вареное яйцо, хлеб и чай. Там же, на подносе с едой, - таблетки в блистерах.По его словам, с 1 сентября на карантине находится его семья.В середине мая в оперштабе региона был выявлен случай заражения COVID-19. У мэра был взят тест, он оказался отрицательным.По состоянию на вечер 2 сентября, в ЕАО число заболевших COVID-19 составило 646. Из них выздоровели 571, умерли девять, 13 человек госпитализированы в коронавирусные стационары, 53 больных лечатся на дому амбулаторно.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200903/berluskoni-1576710026.html
россия
биробиджан
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fb4a13764ee937b914f8d977658e5952.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, биробиджан, хабаровск, общество
ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости.
Мэр Биробиджана
в ЕАО Александр Головатый госпитализирован в инфекционное отделение с диагнозом COVID-19. Об этом он сам сообщил в своем Instagram.
Головатый еще 1 сентября сообщал о легком недомогании, которое изначально связал с обычной простудой. Позже его тест на коронавирус дал положительный результат.
"Ночью стало хуже, появилась одышка. Увезли на "скорой" в инфекционку. Сейчас на капельницах и уколах. Извините, пока не могу отвечать на сообщения", - написал Головатый.
На обозрение подписчикам мэр Биробиджана представил фотоснимки палаты и, вероятно, завтрака - каша, вареное яйцо, хлеб и чай. Там же, на подносе с едой, - таблетки в блистерах.
По его словам, с 1 сентября на карантине находится его семья.
В середине мая в оперштабе региона был выявлен случай заражения COVID-19. У мэра был взят тест, он оказался отрицательным.
По состоянию на вечер 2 сентября, в ЕАО число заболевших COVID-19 составило 646. Из них выздоровели 571, умерли девять, 13 человек госпитализированы в коронавирусные стационары, 53 больных лечатся на дому амбулаторно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.