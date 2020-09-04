https://ria.ru/20200904/klyuev-1576791720.html

Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище

Народный артист России Борис Клюев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-атташе Малого театра. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:10

2020-09-04T17:10

2020-09-04T17:10

культура

новости культуры

борис клюев

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a> похоронен на Троекуровском кладбище в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщила пресс-атташе Малого театра.Борис Клюев, один из ведущих артистов Малого театра, скончался 1 сентября на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом прошла в стенах Малого театра в пятницу. Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении полутора часов."Сегодня состоялось прощание с Борисом Владимировичем в его родном театре, затем было отпевание, и потом он нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20200902/klyuev-1576651109.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, борис клюев, москва, общество