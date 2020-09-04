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https://ria.ru/20200904/klyuev-1576791720.html
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист России Борис Клюев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-атташе Малого театра. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:10
2020-09-04T17:10
культура
новости культуры
борис клюев
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a> похоронен на Троекуровском кладбище в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщила пресс-атташе Малого театра.Борис Клюев, один из ведущих артистов Малого театра, скончался 1 сентября на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом прошла в стенах Малого театра в пятницу. Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении полутора часов."Сегодня состоялось прощание с Борисом Владимировичем в его родном театре, затем было отпевание, и потом он нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576651109.html
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новости культуры, борис клюев, москва, общество

Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище

17:10 04.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПортрет народного артиста России Бориса Клюева во время церемонии прощания, которая проходит в Малом театре в Москве
Портрет народного артиста России Бориса Клюева во время церемонии прощания, которая проходит в Малом театре в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Народный артист России Борис Клюев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила пресс-атташе Малого театра.
Борис Клюев, один из ведущих артистов Малого театра, скончался 1 сентября на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом прошла в стенах Малого театра в пятницу. Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении полутора часов.
"Сегодня состоялось прощание с Борисом Владимировичем в его родном театре, затем было отпевание, и потом он нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.
Актер Борис Клюев на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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