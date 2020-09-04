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https://ria.ru/20200904/klyuev-1576770743.html
В Москве завершилось прощание с Борисом Клюевым
Прощание с выдающимся артистом Борисом Клюевым продлилось более часа, в последний путь актера проводили продолжительным аплодисментами, передает корреспондент... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:52
2020-09-04T12:52
культура
борис клюев
высшее театральное училище имени щепкина
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Прощание с выдающимся артистом <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Клюевым</a> продлилось более часа, в последний путь актера проводили продолжительным аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.Народный артист России, один из ведущих артистов Малого театра <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Клюев</a> скончался в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 77-м году жизни во вторник после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом проходила в стенах Малого театра в пятницу.Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении полутора часов. В последний путь Клюева проводили продолжительными овациями и криками "Спасибо!".Телеграммы с соболезнованиями в адрес близких Клюева направили президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, Союз театральных деятелей, церемонию также посетили народные артисты России Людмила Титова, Александр Клюквин, <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вершинин</a>, заслуженный артист РФ Алексей Фаддеев, ректор <a href="http://ria.ru/organization_Teatralnoe_uchilishhe_imeni_SHHepkina/" target="_blank" data-auto="true">высшего театрального училища имени Щепкина</a> Борис Любимов, худрук Малого театра <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Solomin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Соломин</a> и многие другие.
https://ria.ru/20200901/krapivin-1576575961.html
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борис клюев, высшее театральное училище имени щепкина, сергей собянин, москва, общество

В Москве завершилось прощание с Борисом Клюевым

12:52 04.09.2020
33659
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРодные и близкие на церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым
Родные и близкие на церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Родные и близкие на церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Прощание с выдающимся артистом Борисом Клюевым продлилось более часа, в последний путь актера проводили продолжительным аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
Народный артист России, один из ведущих артистов Малого театра Клюев скончался в Москве на 77-м году жизни во вторник после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом проходила в стенах Малого театра в пятницу.
Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении полутора часов. В последний путь Клюева проводили продолжительными овациями и криками "Спасибо!".
Телеграммы с соболезнованиями в адрес близких Клюева направили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, Союз театральных деятелей, церемонию также посетили народные артисты России Людмила Титова, Александр Клюквин, Александр Вершинин, заслуженный артист РФ Алексей Фаддеев, ректор высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, худрук Малого театра Юрий Соломин и многие другие.
Владислав Крапивин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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КультураБорис КлюевВысшее театральное училище имени ЩепкинаСергей СобянинМоскваОбщество
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