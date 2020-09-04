https://ria.ru/20200904/klyuev-1576770743.html
В Москве завершилось прощание с Борисом Клюевым
Прощание с выдающимся артистом Борисом Клюевым продлилось более часа, в последний путь актера проводили продолжительным аплодисментами, передает корреспондент... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:52
2020-09-04T12:52
2020-09-04T12:52
культура
борис клюев
высшее театральное училище имени щепкина
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Прощание с выдающимся артистом <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Клюевым</a> продлилось более часа, в последний путь актера проводили продолжительным аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.Народный артист России, один из ведущих артистов Малого театра <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Клюев</a> скончался в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 77-м году жизни во вторник после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом проходила в стенах Малого театра в пятницу.Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении полутора часов. В последний путь Клюева проводили продолжительными овациями и криками "Спасибо!".Телеграммы с соболезнованиями в адрес близких Клюева направили президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, Союз театральных деятелей, церемонию также посетили народные артисты России Людмила Титова, Александр Клюквин, <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вершинин</a>, заслуженный артист РФ Алексей Фаддеев, ректор <a href="http://ria.ru/organization_Teatralnoe_uchilishhe_imeni_SHHepkina/" target="_blank" data-auto="true">высшего театрального училища имени Щепкина</a> Борис Любимов, худрук Малого театра <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Solomin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Соломин</a> и многие другие.
https://ria.ru/20200901/krapivin-1576575961.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис клюев, высшее театральное училище имени щепкина, сергей собянин, москва, общество