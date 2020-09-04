Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200904/klubnika-1576729478.html
Свыше тысячи тонн клубники собрали в Подмосковье
В хозяйствах Московской области с начала сезона собрали свыше 1,1 тысячи тонн клубники, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:14
2020-09-04T12:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156070/41/1560704153_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_e5b701e0ca2913368270202369c49a84.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> В хозяйствах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с начала сезона собрали свыше 1,1 тысячи тонн клубники, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Сезон сбора клубники в Подмосковье стартовал в середине июня."На сегодняшний день сельхозпредприятия Подмосковья собрали более 1,1 тысяча тонн клубники, 40,7 тонн малины, 25,5 смородины красной и черной, 19,5 тонн голубики", — приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.По словам министра, подмосковные хозяйства предлагают клубнику по цене 310-350 рублей за килограмм, малину — в среднем по 300 рублей за килограмм, смородину — по 200-250 рублей за килограмм.
https://ria.ru/20180613/1522651180.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156070/41/1560704153_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_c91beb6d3245fbbe7eb278150b64b2c0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Свыше тысячи тонн клубники собрали в Подмосковье

12:14 04.09.2020
73
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКлубника
Клубника - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В хозяйствах Московской области с начала сезона собрали свыше 1,1 тысячи тонн клубники, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Сезон сбора клубники в Подмосковье стартовал в середине июня.
"На сегодняшний день сельхозпредприятия Подмосковья собрали более 1,1 тысяча тонн клубники, 40,7 тонн малины, 25,5 смородины красной и черной, 19,5 тонн голубики", — приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По словам министра, подмосковные хозяйства предлагают клубнику по цене 310-350 рублей за килограмм, малину — в среднем по 300 рублей за килограмм, смородину — по 200-250 рублей за килограмм.
Собранная клубника в совхозе имени Ленина в Московской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.06.2018
13 июня 2018, 18:15Новости Подмосковья
Сбор клубники стартовал в Подмосковье
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Уборка урожая зерновых
Власти Ленобласти помогут АПК в модернизации парка сельхозтехники
Цех ручного изготовления конфет шоколадных конфет А. Коркунов на Одинцовской кондитерской фабрике
Подмосковная компания начала поставки шоколада на Ближний Восток
Анализатор влажности газа подмосковного НПО Вымпел был признан победителем в номинации Промышленный дизайн престижной международной награды Red Dot Design Award в 2020 году.
Промышленная разработка подмосковной компании получила премию Red Dot
Академик Дмитрий Лихачев
В Ленинградской области создадут музей Дмитрия Лихачева
В Подмосковье более 10,5 тысяч подростков трудоустроено в свободное от учебы время
Более десяти тысяч подростков трудоустроили в Подмосковье с начала года
Строительство жилья
Рабочие группы по вопросам строительства создадут в Подмосковье
Листы с денежными купюрами
Дети-инвалиды из 33 городов Подмосковья получили стипендии губернатора
Глава Поморья Александр Цыбульский
Власти Поморья нацелены на экономический прорыв
Борис Зворыкин, иллюстрация к сказке Снегурочка \\ Николай Рерих эскиз костюма к опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 1920
Минкультуры: обмен картин Рериха может пройти до конца года
Производство овсяных хлопьев
Поставщики прокомментировали рекордный рост цен на овсянку
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
В Тамбовской области на госзакупках за 5 лет сэкономили 4,5 млрд рублей
Cбор отходов во Франции во время пандемии коронавируса
Попытку незаконного размещения отходов пресекли в подмосковной Рузе
TCL представила дисплей нового типа NXTPAPER
Представлена технология дисплея нового поколения, сберегающего зрение
Памятник Александру Невскому и его дружине
В Ленобласти создадут маршруты, посвященные Александру Невскому и Петру I
Сотрудница производства в технополисе Москва
Экспорт продукции резидентов ОЭЗ Москвы в I полугодии вырос на на 3%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий журналист назвал причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне рассказали о планах по модернизации ядерных сил США
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния