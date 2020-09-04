https://ria.ru/20200904/klubnika-1576729478.html

Свыше тысячи тонн клубники собрали в Подмосковье

В хозяйствах Московской области с начала сезона собрали свыше 1,1 тысячи тонн клубники, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:14

2020-09-04T12:14

2020-09-04T12:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> В хозяйствах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с начала сезона собрали свыше 1,1 тысячи тонн клубники, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Сезон сбора клубники в Подмосковье стартовал в середине июня."На сегодняшний день сельхозпредприятия Подмосковья собрали более 1,1 тысяча тонн клубники, 40,7 тонн малины, 25,5 смородины красной и черной, 19,5 тонн голубики", — приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.По словам министра, подмосковные хозяйства предлагают клубнику по цене 310-350 рублей за килограмм, малину — в среднем по 300 рублей за килограмм, смородину — по 200-250 рублей за килограмм.

https://ria.ru/20180613/1522651180.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)