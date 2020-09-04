https://ria.ru/20200904/kino-1576781526.html

Онлайн-конференция о мультфильме "Белка и Стрелка. Карибская тайна"

11 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную выходу в российский прокат первого после карантина анимационного блокбастера "Белка и Стрелка. Карибская тайна" режиссера Инны Евланниковой.

2020-09-04T14:57

2020-09-04T14:57

2020-09-04T14:57

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200911/952889135.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- режиссер фильма Инна ЕВЛАННИКОВА;<br>- директор и продюсер анимационной студии "КиноАтис" Вадим СОТСКОВ;<br>- генеральный директор компании "Каро Премьер" Алексей РЯЗАНЦЕВ;<br>- исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина МАСТУСОВА.<br><br><strong>К участию также приглашены актеры озвучивания:<br></strong>- Евгений МИРОНОВ, Ирина ПЕГОВА, Юлия ПЕРЕСИЛЬД, Сергей ШНУРОВ и Сергей БУРУНОВ.<br><br>Третья часть анимационной блокбастерной франшизы про собак-космонавтов выйдет в прокат 24 сентября. На мероприятии будут эксклюзивно показаны отрывки из нового мультфильма. Также участники обсудят вопросы восстановления кинопроката после карантина, возвращения зрителей в кинотеатры и развития отрасли.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы