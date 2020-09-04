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Онлайн-конференция о мультфильме "Белка и Стрелка. Карибская тайна"
11 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную выходу в российский прокат первого после карантина анимационного блокбастера "Белка и Стрелка. Карибская тайна" режиссера Инны Евланниковой.
2020-09-04T14:57
2020-09-04T14:57
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200911/952889135.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- режиссер фильма Инна ЕВЛАННИКОВА;<br>- директор и продюсер анимационной студии "КиноАтис" Вадим СОТСКОВ;<br>- генеральный директор компании "Каро Премьер" Алексей РЯЗАНЦЕВ;<br>- исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина МАСТУСОВА.<br><br><strong>К участию также приглашены актеры озвучивания:<br></strong>- Евгений МИРОНОВ, Ирина ПЕГОВА, Юлия ПЕРЕСИЛЬД, Сергей ШНУРОВ и Сергей БУРУНОВ.<br><br>Третья часть анимационной блокбастерной франшизы про собак-космонавтов выйдет в прокат 24 сентября. На мероприятии будут эксклюзивно показаны отрывки из нового мультфильма. Также участники обсудят вопросы восстановления кинопроката после карантина, возвращения зрителей в кинотеатры и развития отрасли.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о мультфильме "Белка и Стрелка. Карибская тайна"

14:57 04.09.2020
14
11 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную выходу в российский прокат первого после карантина анимационного блокбастера "Белка и Стрелка. Карибская тайна" режиссера Инны Евланниковой.
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Участники:
- режиссер фильма Инна ЕВЛАННИКОВА;
- директор и продюсер анимационной студии "КиноАтис" Вадим СОТСКОВ;
- генеральный директор компании "Каро Премьер" Алексей РЯЗАНЦЕВ;
- исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина МАСТУСОВА.

К участию также приглашены актеры озвучивания:
- Евгений МИРОНОВ, Ирина ПЕГОВА, Юлия ПЕРЕСИЛЬД, Сергей ШНУРОВ и Сергей БУРУНОВ.

Третья часть анимационной блокбастерной франшизы про собак-космонавтов выйдет в прокат 24 сентября. На мероприятии будут эксклюзивно показаны отрывки из нового мультфильма. Также участники обсудят вопросы восстановления кинопроката после карантина, возвращения зрителей в кинотеатры и развития отрасли.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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