Онлайн-конференция о мультфильме "Белка и Стрелка. Карибская тайна"
11 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную выходу в российский прокат первого после карантина анимационного блокбастера "Белка и Стрелка. Карибская тайна" режиссера Инны Евланниковой.
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Участники:
- режиссер фильма Инна ЕВЛАННИКОВА;
- директор и продюсер анимационной студии "КиноАтис" Вадим СОТСКОВ;
- генеральный директор компании "Каро Премьер" Алексей РЯЗАНЦЕВ;
- исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина МАСТУСОВА.
К участию также приглашены актеры озвучивания:
- Евгений МИРОНОВ, Ирина ПЕГОВА, Юлия ПЕРЕСИЛЬД, Сергей ШНУРОВ и Сергей БУРУНОВ.
Третья часть анимационной блокбастерной франшизы про собак-космонавтов выйдет в прокат 24 сентября. На мероприятии будут эксклюзивно показаны отрывки из нового мультфильма. Также участники обсудят вопросы восстановления кинопроката после карантина, возвращения зрителей в кинотеатры и развития отрасли.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- режиссер фильма Инна ЕВЛАННИКОВА;
- директор и продюсер анимационной студии "КиноАтис" Вадим СОТСКОВ;
- генеральный директор компании "Каро Премьер" Алексей РЯЗАНЦЕВ;
- исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина МАСТУСОВА.
К участию также приглашены актеры озвучивания:
- Евгений МИРОНОВ, Ирина ПЕГОВА, Юлия ПЕРЕСИЛЬД, Сергей ШНУРОВ и Сергей БУРУНОВ.
Третья часть анимационной блокбастерной франшизы про собак-космонавтов выйдет в прокат 24 сентября. На мероприятии будут эксклюзивно показаны отрывки из нового мультфильма. Также участники обсудят вопросы восстановления кинопроката после карантина, возвращения зрителей в кинотеатры и развития отрасли.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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