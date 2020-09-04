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Культура
https://ria.ru/20200904/kino-1576690664.html
Кино недели: новый фильм Нолана и молодые мутанты
В российском, да и в мировом, прокате выбора на этой неделе вроде бы нет, и в то же время он очевиден: долгожданный "Довод" Кристофера Нолана наконец вышел... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:00
2020-09-04T08:09
культура
юрий колокольников
кино и сериалы
кеннет брана
роберт паттинсон
кристофер нолан
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Егор Беликов. </strong>В российском, да и в мировом, прокате выбора на этой неделе вроде бы нет, и в то же время он очевиден: долгожданный "Довод" Кристофера Нолана наконец вышел. Против него — буквально один фильм, видно, никто из прокатчиков не захотел рисковать. О том, что смотреть, а что нет, — в материале РИА Новости."Довод"Вообще, как это водится с фильмами британского гипотетического гения Кристофера Нолана, о "Доводе" перед просмотром лучше знать как можно меньше. И дело даже не в спойлерах.Конечно, "Довод" нужно увидеть всем, кому понравилась хотя бы одна картина Нолана, — этот режиссер развивается, но следует вектору, выбранному для себя уже давно. Это такой же фильм-чертеж, как и его предыдущий опус "Начало", где тривиальный, по сути, сюжет подается столь замысловато, что зрительской задачей становится не прочувствовать картину, а только попытаться уложить ее до конца в голове. Потому что почувствовать вряд ли удастся: Нолан вообще слабо понимает и показывает человеческие эмоции, его удел — чисто жанровые, зато предельно увлекательные и зрелищные работы. Буквально немного справочной информации, которая все же необходима. Это шпионский боевик, где оружие — не традиционная атомная бомба, а технология инверсии времени, которую применяют и протагонисты (их играют Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон), и антагонисты (в их рядах русский артист Юрий Колокольников). По доброй традиции жанра первые быстро становятся неотличимы от вторых. Впрочем, главный злодей все же легко определяется по своей привычке плохо обращаться с женой (ее играет чудесная Элизабет Дебики с драматически тонкими руками) — это русский олигарх Андрей Сатор (Кеннет Брана, говорящий с комичным акцентом). Он не так-то прост, и даже имя его неслучайно — но это как раз самая простая головоломка фильма. Куда сложнее понять, как именно герои планируют спасать мир. Подметить момент, когда они его уже спасли, тоже будет непросто, ведь в этой картине время — категория очень относительная. "Новые мутанты"Этот фильм в побочной киновселенной "Людей Икс" (побочной — потому что в комиксах эти персонажи всегда были частью большого мира Marvel). Его придумывали как качественно новую, в стиле подросткового кино, историю про особенных людей-мутантов со сверхспособностями, похожую по оригинальности на всех впечатлившего "Логана".Сейчас вообще такой тренд: превращать кинокомиксы в большое индивидуальное кино, не обязательно привязанное к глобальным сюжетам (например, "Джокер" и будущие фильмы DC). Говорили, что это будет одновременно тин-комедия в духе "Клуба "Завтрак" и хоррор про психбольницу. Но несчастный фильм долго и мучительно резали, переносили его релиз раз десять, и в итоге старые и новые его продюсеры явно не договорились. Может, они действительно спасали совсем уж пропащее кино, оставшееся в наследство от предыдущих авторов, а может, просто не достигли творческого компромисса. Начинается вроде бы дерзко, как обычный блокбастер, но затем вязнет в унылых самообъяснениях и самооправданиях. Это какой-то ад для молодых и перспективных актеров, где они страдают за свои безвестные нам грехи. В том числе, видимо, за жадность их агентов. Зачем еще они решили сняться в кинокомиксе? Конечно, ради денег, не ради же воплощения художественных и артистических чаяний. Густо накрашенная Мэйси Уильямс ("Игра престолов"), Аня Тейлор-Джой ("Ведьма", "Стекло"), а также парочка совсем незасвеченных лиц — Блю Хант, Чарли Хитон — сидят на закрытом правительственном объекте, наливаются фальшивыми подростковыми эмоциями (снова взрослые артисты играют тинейджеров), учатся управлять своими способностями. Наконец, это просто скучно — вместе с водой здесь выплеснули и ребенка, в смысле — детей-мутантят."Мулан"Игровой ремейк знаменитого мультфильма выходит в российский прокат десятого сентября, но за шесть дней до этого картина появится в онлайн-кинотеатре Disney+. После чего наверняка, не сильно задерживаясь, окажется в лапах пиратов. Этот самоубийственный для корпорации ход по идее должен был бы символизировать, что настают новые времена и скоро все кино можно будет смотреть дома. И есть справедливое опасение, что Disney совершенно осознанно убивает кинопрокат, который и так в тяжелейшем кризисе.
https://ria.ru/20200903/dovod-1576648347.html
https://ria.ru/20200828/kino-1576387539.html
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юрий колокольников, кино и сериалы, кеннет брана, роберт паттинсон, кристофер нолан

Кино недели: новый фильм Нолана и молодые мутанты

08:00 04.09.2020 (обновлено: 08:09 04.09.2020)
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© DisneyКадр из фильма "Новые мутанты"
Кадр из фильма Новые мутанты - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Disney
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Егор Беликов. В российском, да и в мировом, прокате выбора на этой неделе вроде бы нет, и в то же время он очевиден: долгожданный "Довод" Кристофера Нолана наконец вышел. Против него — буквально один фильм, видно, никто из прокатчиков не захотел рисковать. О том, что смотреть, а что нет, — в материале РИА Новости.

"Довод"

Вообще, как это водится с фильмами британского гипотетического гения Кристофера Нолана, о "Доводе" перед просмотром лучше знать как можно меньше. И дело даже не в спойлерах.
Конечно, "Довод" нужно увидеть всем, кому понравилась хотя бы одна картина Нолана, — этот режиссер развивается, но следует вектору, выбранному для себя уже давно. Это такой же фильм-чертеж, как и его предыдущий опус "Начало", где тривиальный, по сути, сюжет подается столь замысловато, что зрительской задачей становится не прочувствовать картину, а только попытаться уложить ее до конца в голове. Потому что почувствовать вряд ли удастся: Нолан вообще слабо понимает и показывает человеческие эмоции, его удел — чисто жанровые, зато предельно увлекательные и зрелищные работы.
© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020
Кадр из фильма "Довод"
Буквально немного справочной информации, которая все же необходима. Это шпионский боевик, где оружие — не традиционная атомная бомба, а технология инверсии времени, которую применяют и протагонисты (их играют Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон), и антагонисты (в их рядах русский артист Юрий Колокольников). По доброй традиции жанра первые быстро становятся неотличимы от вторых.
Впрочем, главный злодей все же легко определяется по своей привычке плохо обращаться с женой (ее играет чудесная Элизабет Дебики с драматически тонкими руками) — это русский олигарх Андрей Сатор (Кеннет Брана, говорящий с комичным акцентом). Он не так-то прост, и даже имя его неслучайно — но это как раз самая простая головоломка фильма. Куда сложнее понять, как именно герои планируют спасать мир. Подметить момент, когда они его уже спасли, тоже будет непросто, ведь в этой картине время — категория очень относительная.
Кадр из фильма Довод - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00Культура
"Не пытайся понять, чувствуй". Вышел самый ожидаемый фильм года — "Довод"

"Новые мутанты"

Этот фильм в побочной киновселенной "Людей Икс" (побочной — потому что в комиксах эти персонажи всегда были частью большого мира Marvel). Его придумывали как качественно новую, в стиле подросткового кино, историю про особенных людей-мутантов со сверхспособностями, похожую по оригинальности на всех впечатлившего "Логана".
© DisneyКадр из фильма "Новые мутанты"
Кадр из фильма Новые мутанты - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Disney
Кадр из фильма "Новые мутанты"
Сейчас вообще такой тренд: превращать кинокомиксы в большое индивидуальное кино, не обязательно привязанное к глобальным сюжетам (например, "Джокер" и будущие фильмы DC). Говорили, что это будет одновременно тин-комедия в духе "Клуба "Завтрак" и хоррор про психбольницу.
Но несчастный фильм долго и мучительно резали, переносили его релиз раз десять, и в итоге старые и новые его продюсеры явно не договорились. Может, они действительно спасали совсем уж пропащее кино, оставшееся в наследство от предыдущих авторов, а может, просто не достигли творческого компромисса.
Начинается вроде бы дерзко, как обычный блокбастер, но затем вязнет в унылых самообъяснениях и самооправданиях. Это какой-то ад для молодых и перспективных актеров, где они страдают за свои безвестные нам грехи. В том числе, видимо, за жадность их агентов. Зачем еще они решили сняться в кинокомиксе? Конечно, ради денег, не ради же воплощения художественных и артистических чаяний.
© DisneyКадр из фильма "Новые мутанты"
Кадр из фильма Новые мутанты - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Disney
Кадр из фильма "Новые мутанты"
Густо накрашенная Мэйси Уильямс ("Игра престолов"), Аня Тейлор-Джой ("Ведьма", "Стекло"), а также парочка совсем незасвеченных лиц — Блю Хант, Чарли Хитон — сидят на закрытом правительственном объекте, наливаются фальшивыми подростковыми эмоциями (снова взрослые артисты играют тинейджеров), учатся управлять своими способностями. Наконец, это просто скучно — вместе с водой здесь выплеснули и ребенка, в смысле — детей-мутантят.

"Мулан"

Игровой ремейк знаменитого мультфильма выходит в российский прокат десятого сентября, но за шесть дней до этого картина появится в онлайн-кинотеатре Disney+. После чего наверняка, не сильно задерживаясь, окажется в лапах пиратов.
Этот самоубийственный для корпорации ход по идее должен был бы символизировать, что настают новые времена и скоро все кино можно будет смотреть дома. И есть справедливое опасение, что Disney совершенно осознанно убивает кинопрокат, который и так в тяжелейшем кризисе.
Кадр из фильма Билл и Тед - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 08:00Культура
Кино недели. Космобол, альпийское похищение и жизнь в сарае
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КультураЮрий КолокольниковКино и сериалыКеннет БранаРоберт ПаттинсонКристофер Нолан
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