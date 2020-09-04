https://ria.ru/20200904/kiberataki-1576787931.html

В Белоруссии заявили о постоянных атаках на ресурсы госорганов

Специалисты белорусского национального центра реагирования на компьютерные инциденты постоянно фиксируют попытки воздействия и атаки на ресурсы государственных... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:17

2020-09-04T16:17

2020-09-04T16:17

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Специалисты белорусского национального центра реагирования на компьютерные инциденты постоянно фиксируют попытки воздействия и атаки на ресурсы государственных органов страны, сообщили РИА Новости в пятницу в центре.Ранее интернет-ресурсы распространили сообщения о возможных взломах сайтов управления делами президента <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> и МВД и несанкционированном размещении там информации. В частности, в четверг в Telegram-каналах появились скриншоты сайта МВД, на которых видно, что в разделе о розыске были размещены данные президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> и главы ведомства Юрия Караева. В настоящее время сайт министерства не доступен. МВД Белоруссии проводит проверку по признакам состава преступления уголовной статьи "Несанкционированный доступ к компьютерной информации".По его словам, киберпроисшествия и атаки являются обычным явлением, но в случае выявления каких-то определенных тенденций в атаках центр информирует о них на своем сайте.Отвечая на вопрос о том, идут ли атаки с территории республики или из-за рубежа, в центре заявили о "различных вариантах", обратив внимание, что "кибермир не имеет границ".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200801/1575259028.html

https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576783216.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире