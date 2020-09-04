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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/kiberataki-1576787931.html
В Белоруссии заявили о постоянных атаках на ресурсы госорганов
Специалисты белорусского национального центра реагирования на компьютерные инциденты постоянно фиксируют попытки воздействия и атаки на ресурсы государственных... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:17
2020-09-04T16:17
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Специалисты белорусского национального центра реагирования на компьютерные инциденты постоянно фиксируют попытки воздействия и атаки на ресурсы государственных органов страны, сообщили РИА Новости в пятницу в центре.Ранее интернет-ресурсы распространили сообщения о возможных взломах сайтов управления делами президента <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> и МВД и несанкционированном размещении там информации. В частности, в четверг в Telegram-каналах появились скриншоты сайта МВД, на которых видно, что в разделе о розыске были размещены данные президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> и главы ведомства Юрия Караева. В настоящее время сайт министерства не доступен. МВД Белоруссии проводит проверку по признакам состава преступления уголовной статьи "Несанкционированный доступ к компьютерной информации".По его словам, киберпроисшествия и атаки являются обычным явлением, но в случае выявления каких-то определенных тенденций в атаках центр информирует о них на своем сайте.Отвечая на вопрос о том, идут ли атаки с территории республики или из-за рубежа, в центре заявили о "различных вариантах", обратив внимание, что "кибермир не имеет границ".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200801/1575259028.html
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576783216.html
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии заявили о постоянных атаках на ресурсы госорганов

16:17 04.09.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид города Минска
Вид города Минска - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Специалисты белорусского национального центра реагирования на компьютерные инциденты постоянно фиксируют попытки воздействия и атаки на ресурсы государственных органов страны, сообщили РИА Новости в пятницу в центре.
Ранее интернет-ресурсы распространили сообщения о возможных взломах сайтов управления делами президента Белоруссии и МВД и несанкционированном размещении там информации. В частности, в четверг в Telegram-каналах появились скриншоты сайта МВД, на которых видно, что в разделе о розыске были размещены данные президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы ведомства Юрия Караева. В настоящее время сайт министерства не доступен. МВД Белоруссии проводит проверку по признакам состава преступления уголовной статьи "Несанкционированный доступ к компьютерной информации".

"Команда реагирования на компьютерные инциденты постоянно фиксирует попытки воздействия и атаки на информационные ресурсы государственных органов, в том числе сайты госорганов. Атаки идут постоянно на государственную (информационную – ред.) инфраструктуру", - отметил представитель центра, комментируя ситуацию с сайтами МВД и управления делами президента. Собеседник отметил, что в центре видят эти "инциденты" и "рассматривают".

По его словам, киберпроисшествия и атаки являются обычным явлением, но в случае выявления каких-то определенных тенденций в атаках центр информирует о них на своем сайте.
Отвечая на вопрос о том, идут ли атаки с территории республики или из-за рубежа, в центре заявили о "различных вариантах", обратив внимание, что "кибермир не имеет границ".
Программирование - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 17:23
МИД предупредил ЕС о "кибер хаосе" из-за новых санкций
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 15:11Протесты в Белоруссии
В Белоруссии заявили о беспрецедентном давлении со стороны Запада
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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