В Белоруссии заявили о постоянных атаках на ресурсы госорганов
МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Специалисты белорусского национального центра реагирования на компьютерные инциденты постоянно фиксируют попытки воздействия и атаки на ресурсы государственных органов страны, сообщили РИА Новости в пятницу в центре.
Ранее интернет-ресурсы распространили сообщения о возможных взломах сайтов управления делами президента Белоруссии и МВД и несанкционированном размещении там информации. В частности, в четверг в Telegram-каналах появились скриншоты сайта МВД, на которых видно, что в разделе о розыске были размещены данные президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы ведомства Юрия Караева. В настоящее время сайт министерства не доступен. МВД Белоруссии проводит проверку по признакам состава преступления уголовной статьи "Несанкционированный доступ к компьютерной информации".
"Команда реагирования на компьютерные инциденты постоянно фиксирует попытки воздействия и атаки на информационные ресурсы государственных органов, в том числе сайты госорганов. Атаки идут постоянно на государственную (информационную – ред.) инфраструктуру", - отметил представитель центра, комментируя ситуацию с сайтами МВД и управления делами президента. Собеседник отметил, что в центре видят эти "инциденты" и "рассматривают".
По его словам, киберпроисшествия и атаки являются обычным явлением, но в случае выявления каких-то определенных тенденций в атаках центр информирует о них на своем сайте.
Отвечая на вопрос о том, идут ли атаки с территории республики или из-за рубежа, в центре заявили о "различных вариантах", обратив внимание, что "кибермир не имеет границ".
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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