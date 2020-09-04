Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/ivleeva-1576713454.html
Американская звезда неоднозначно отреагировала на танец Ивлеевой
Американская хип-хоп-певица Cardi B оценила в своем Twitter видео российского блогера Анастасии Ивлеевой, которая повторила челлендж под песню исполнительницы... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T00:58
2020-09-04T00:58
cardi b
россия
анастасия ивлеева
музыка
шоу-бизнес
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155041/16/1550411684_0:236:1080:844_1400x0_80_0_0_bcd9eae647fb43e942d7ec785751c5a1.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Американская</a> хип-хоп-певица <a href="https://ria.ru/person_cardi-b/" target="_blank">Cardi B</a> оценила в своем <a href="https://twitter.com/iamcardib/status/1301094536500838402" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> видео российского блогера <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ивлеевой</a>, которая повторила челлендж под песню исполнительницы под названием WAP.После премьеры <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hsm4poTWjMs" target="_blank" rel="nofollow noopener">клипа</a> на совместный трек певиц Cardi B и Megan Thee Stallion в социальных сетях появился челлендж WAPChallenge, в рамках которого участники должны повторить движения из видео. Ивлеева приняла в нем участие и опубликовала в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEkcSyEgqw9/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> ролик с танцем.Американская певица неоднозначно отреагировала на исполнение танца Ивлеевой.Пользователи соцсети оставили под постом американской исполнительницы комментарии в поддержку Ивлеевой."Она лучшая", — оценил танец Ивлеевой <a href="https://twitter.com/JBrickthesizzle" target="_blank" rel="nofollow noopener">@JBrickthesizzle</a>."Молодец Ивлеева. Богиня тебя заметила", — отметил пользователь под ником <a href="https://twitter.com/Sara50576479711" target="_blank" rel="nofollow noopener">@Sara50576479711</a>."Две королевы", — заключил <a href="https://twitter.com/frekadelka9" target="_blank" rel="nofollow noopener">@frekadelka9</a>.
https://ria.ru/20200903/ivleeva-1576708288.html
1
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155041/16/1550411684_0:135:1080:945_1400x0_80_0_0_f37361cb5f1c9428577fbe92a2500ea4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
cardi b, россия, анастасия ивлеева, музыка, шоу-бизнес, сша

Американская звезда неоднозначно отреагировала на танец Ивлеевой

00:58 04.09.2020
932
© Фото : страница Анастасии Ивлеевой в InstagramАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : страница Анастасии Ивлеевой в Instagram
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американская хип-хоп-певица Cardi B оценила в своем Twitter видео российского блогера Анастасии Ивлеевой, которая повторила челлендж под песню исполнительницы под названием WAP.
После премьеры клипа на совместный трек певиц Cardi B и Megan Thee Stallion в социальных сетях появился челлендж WAPChallenge, в рамках которого участники должны повторить движения из видео. Ивлеева приняла в нем участие и опубликовала в своем Instagram ролик с танцем.

"Cardi B, дорогая, я жду твоего лайка", — обратилась к артистке россиянка.

Американская певица неоднозначно отреагировала на исполнение танца Ивлеевой.

"Okaaaayyyyy (хорошо. — прим. ред.)", — ответила Cardi B.

Пользователи соцсети оставили под постом американской исполнительницы комментарии в поддержку Ивлеевой.
"Она лучшая", — оценил танец Ивлеевой @JBrickthesizzle.
"Молодец Ивлеева. Богиня тебя заметила", — отметил пользователь под ником @Sara50576479711.
"Две королевы", — заключил @frekadelka9.
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 21:08
На Ивлееву завели дело из-за видео
1610031
Обсудить 1
Cardi BРоссияАнастасия ИвлееваМузыкаШоу-бизнесСША
Рекомендуем
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
Производство плавленого сыра
Развеян популярный миф о плавленом сыре
Алексей Навальный
ЕС пригрозил санкциями из-за ситуации с Навальным
Мужчина пьет воду
Названа опасность воды из бутылки
Звездное небо
Обнаружен уникальный сигнал из глубин Вселенной
Коридор в больнице
Ученые создали "калькулятор смерти"
Чайник с чаем
Россиянам рассказали, кому опасно пить чай
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Германии ответили на призыв депутатов заморозить "Северный поток — 2"
Проверка цифровых пропусков у пассажиров во время рейда сотрудниками полиции по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте
Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
Анастасия Ивлеева
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
Актер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда
Ефремов выступил с последним словом в суде
Скала Чертовка на острове Итуруп
Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета
Российский МиГ-31 перехватил два самолета над Баренцевым морем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
Лукашенко внесли в базу "Миротворца"
Чашка кофе
Назван простой способ проверить качество растворимого кофе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
Лента новостейМолния