https://ria.ru/20200904/ivleeva-1576713454.html
Американская звезда неоднозначно отреагировала на танец Ивлеевой
Американская хип-хоп-певица Cardi B оценила в своем Twitter видео российского блогера Анастасии Ивлеевой, которая повторила челлендж под песню исполнительницы... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T00:58
2020-09-04T00:58
2020-09-04T00:58
cardi b
россия
анастасия ивлеева
музыка
шоу-бизнес
сша
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Американская</a> хип-хоп-певица <a href="https://ria.ru/person_cardi-b/" target="_blank">Cardi B</a> оценила в своем <a href="https://twitter.com/iamcardib/status/1301094536500838402" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> видео российского блогера <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ивлеевой</a>, которая повторила челлендж под песню исполнительницы под названием WAP.После премьеры <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hsm4poTWjMs" target="_blank" rel="nofollow noopener">клипа</a> на совместный трек певиц Cardi B и Megan Thee Stallion в социальных сетях появился челлендж WAPChallenge, в рамках которого участники должны повторить движения из видео. Ивлеева приняла в нем участие и опубликовала в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEkcSyEgqw9/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> ролик с танцем.Американская певица неоднозначно отреагировала на исполнение танца Ивлеевой.Пользователи соцсети оставили под постом американской исполнительницы комментарии в поддержку Ивлеевой."Она лучшая", — оценил танец Ивлеевой <a href="https://twitter.com/JBrickthesizzle" target="_blank" rel="nofollow noopener">@JBrickthesizzle</a>."Молодец Ивлеева. Богиня тебя заметила", — отметил пользователь под ником <a href="https://twitter.com/Sara50576479711" target="_blank" rel="nofollow noopener">@Sara50576479711</a>."Две королевы", — заключил <a href="https://twitter.com/frekadelka9" target="_blank" rel="nofollow noopener">@frekadelka9</a>.
https://ria.ru/20200903/ivleeva-1576708288.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
cardi b, россия, анастасия ивлеева, музыка, шоу-бизнес, сша