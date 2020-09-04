https://ria.ru/20200904/italiya-1576787785.html

В Италии самому большому леднику грозит исчезновение

Знаменитый итальянский ледник Мармолада может исчезнуть через 15 лет, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:29

2020-09-04T17:29

2020-09-04T17:29

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Знаменитый итальянский ледник Мармолада может исчезнуть через 15 лет, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/marmolada-at-risk-of-melting" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Его высота 3342 метра, это самый большой ледник в Доломитовых Альпах, на нем круглогодично катаются на лыжах в любое время года.Согласно данным нового исследования Падуанского университета, он тает с пугающей скоростью. "За последние 70 лет он потерял более 80 процентов своего объема, уменьшившись с 95 миллионов кубометров в 1954 году до 14 миллионов сегодня", — говорится в заявлении Альдино Бондесана, члена итальянского Гляциологического комитета и профессора геоморфологии Падуанского университета. — Он может просуществовать еще не более 15 лет".Мармолада является одним из наиболее изученных ледников в Доломитовых Альпах и измеряется с 1902 года. Исследователи связывают быструю потерю объема с устойчивым увеличением выбросов углерода в течение последних нескольких десятилетий. Десять лет назад Мармолада теряла пять гектаров льда в год, но теперь эта цифра возросла до девяти. "Если тенденция сохранится, это приведет исчезновению большей части ледника к 2031 году", - добавил другой гляциолог профессор Мауро Варотто.

https://ria.ru/20200827/turist-1576361424.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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