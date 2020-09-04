https://ria.ru/20200904/infektsiya-1576717757.html

На Дальнем Востоке выявили опасную инфекцию у крупного рогатого скота

Заразный узелковый дерматит впервые выявлен на Дальнем Востоке у коров из Хабаровска, сообщает городская администрация. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T09:05

2020-09-04T09:05

2020-09-04T09:05

хабаровск

хабаровский район

происшествия

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<strong>ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Заразный узелковый дерматит впервые выявлен на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> у коров из <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a>, сообщает городская администрация.По информации городской пресс-службы, хозяйство хабаровчанина ветеринары посетили по вызову владельца животных, который заметил на их коже странные многочисленные бугры. Мордочки у коров и теленка были отекшими, из глаз и носов текла жидкость.Также в сообщении сказано, что самый действенный способ остановить распространение болезни - вакцинация коровьего стада. Препарат уже заказан и прибудет в город в эти выходные. Со следующей недели ветеринары начтут вакцинацию поголовья. Специалистам предстоит привить около 3 тысяч голов крупного рогатого скота в Хабаровске и Хабаровском районе (территория угрожающей зоны распространения).Возбудитель заразной инфекции переносится кровососущими насекомыми. Распространяется заболевание воздушно-капельным путем, через продукты жизнедеятельности, пораженные кожные покровы, шерсть, молоко. Коровники необходимо дезинфицировать. Молоко от больных телок уничтожается. По утверждению ветеринаров, заболевание излечимо, поэтому необходимости в забое скота нет.По словам Марины Даниловой, в других регионах страны вспышки этого инфекционного заболевания были отмечены на территориях, граничащих с Китаем (там его очаги обнаружились в одной из приграничных провинций): в Казахстане, на Алтае, в Сибири. За рубежом ветеринары фиксировали узелковый дерматит в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, Непале и <a href="http://ria.ru/location_Bangladesh/" target="_blank" data-auto="true">Бангладеш</a>.

https://ria.ru/20200801/1575239372.html

https://ria.ru/20200608/1572628046.html

хабаровск

хабаровский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, хабаровский район, происшествия