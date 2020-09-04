https://ria.ru/20200904/infektsiya-1576717757.html
На Дальнем Востоке выявили опасную инфекцию у крупного рогатого скота
Заразный узелковый дерматит впервые выявлен на Дальнем Востоке у коров из Хабаровска, сообщает городская администрация. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:05
2020-09-04T09:05
2020-09-04T09:05
хабаровск
хабаровский район
происшествия
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<strong>ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Заразный узелковый дерматит впервые выявлен на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> у коров из <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a>, сообщает городская администрация.По информации городской пресс-службы, хозяйство хабаровчанина ветеринары посетили по вызову владельца животных, который заметил на их коже странные многочисленные бугры. Мордочки у коров и теленка были отекшими, из глаз и носов текла жидкость.Также в сообщении сказано, что самый действенный способ остановить распространение болезни - вакцинация коровьего стада. Препарат уже заказан и прибудет в город в эти выходные. Со следующей недели ветеринары начтут вакцинацию поголовья. Специалистам предстоит привить около 3 тысяч голов крупного рогатого скота в Хабаровске и Хабаровском районе (территория угрожающей зоны распространения).Возбудитель заразной инфекции переносится кровососущими насекомыми. Распространяется заболевание воздушно-капельным путем, через продукты жизнедеятельности, пораженные кожные покровы, шерсть, молоко. Коровники необходимо дезинфицировать. Молоко от больных телок уничтожается. По утверждению ветеринаров, заболевание излечимо, поэтому необходимости в забое скота нет.По словам Марины Даниловой, в других регионах страны вспышки этого инфекционного заболевания были отмечены на территориях, граничащих с Китаем (там его очаги обнаружились в одной из приграничных провинций): в Казахстане, на Алтае, в Сибири. За рубежом ветеринары фиксировали узелковый дерматит в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, Непале и <a href="http://ria.ru/location_Bangladesh/" target="_blank" data-auto="true">Бангладеш</a>.
https://ria.ru/20200801/1575239372.html
https://ria.ru/20200608/1572628046.html
хабаровск
хабаровский район
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, хабаровский район, происшествия
ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости.
Заразный узелковый дерматит впервые выявлен на Дальнем Востоке
у коров из Хабаровска
, сообщает городская администрация.
По информации городской пресс-службы, хозяйство хабаровчанина ветеринары посетили по вызову владельца животных, который заметил на их коже странные многочисленные бугры. Мордочки у коров и теленка были отекшими, из глаз и носов текла жидкость.
"На Дальнем Востоке заболевание инфекционного узелкового дерматита у крупного рогатого скота выявлено впервые. Ветеринары обнаружили троих животных (двух взрослых коров и теленка) на одном из подворий в Железнодорожном районе Хабаровска", - приводятся в сообщении слова начальника отдела управления ветеринарии правительства Хабаровского края Марины Даниловой.
Также в сообщении сказано, что самый действенный способ остановить распространение болезни - вакцинация коровьего стада. Препарат уже заказан и прибудет в город в эти выходные. Со следующей недели ветеринары начтут вакцинацию поголовья. Специалистам предстоит привить около 3 тысяч голов крупного рогатого скота в Хабаровске и Хабаровском районе (территория угрожающей зоны распространения).
Возбудитель заразной инфекции переносится кровососущими насекомыми. Распространяется заболевание воздушно-капельным путем, через продукты жизнедеятельности, пораженные кожные покровы, шерсть, молоко. Коровники необходимо дезинфицировать. Молоко от больных телок уничтожается. По утверждению ветеринаров, заболевание излечимо, поэтому необходимости в забое скота нет.
По словам Марины Даниловой, в других регионах страны вспышки этого инфекционного заболевания были отмечены на территориях, граничащих с Китаем (там его очаги обнаружились в одной из приграничных провинций): в Казахстане, на Алтае, в Сибири. За рубежом ветеринары фиксировали узелковый дерматит в Сирии
, Непале и Бангладеш
.