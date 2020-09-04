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https://ria.ru/20200904/griby-1576724107.html
В Подмосковье наступил сезон осенних опят
Сезон осенних опят наступил на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:58
2020-09-04T11:15
туризм
новости - туризм
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости</strong>. Сезон осенних опят наступил на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a>.В комитете по туризму также напомнили о мерах безопасности и предосторожности при походах в лес и сборе грибов."При сборе осенних опят важно помнить об их несъедобных двойниках. У ложных опят пластинки окрашены в зеленые оттенки, нет кольца на ножке. Возьмите с собой максимально заряженный телефон, воду и перекус. Сообщите кому-нибудь из близких, куда вы отправляетесь", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20200904/ekologiya-1576723697.html
московская область (подмосковье)
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туризм, новости - туризм, московская область (подмосковье)

В Подмосковье наступил сезон осенних опят

10:58 04.09.2020 (обновлено: 11:15 04.09.2020)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовСбор грибов
Сбор грибов - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Сезон осенних опят наступил на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.
"В Московской области тепло и совсем недавно прошли дожди – а это значит, что можно отправляться в лес за грибами. В первую очередь, речь об осенних опятах – в сентябре начинается сезон этих вкусных и ароматных грибов. Кроме того, в лесах встречаются белые грибы, подосиновики, маслята, лисички", - говорится в сообщении.
В комитете по туризму также напомнили о мерах безопасности и предосторожности при походах в лес и сборе грибов.
"При сборе осенних опят важно помнить об их несъедобных двойниках. У ложных опят пластинки окрашены в зеленые оттенки, нет кольца на ножке. Возьмите с собой максимально заряженный телефон, воду и перекус. Сообщите кому-нибудь из близких, куда вы отправляетесь", - добавили в ведомстве.
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