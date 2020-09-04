https://ria.ru/20200904/griby-1576724107.html

В Подмосковье наступил сезон осенних опят

Сезон осенних опят наступил на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:58

2020-09-04T10:58

2020-09-04T11:15

туризм

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новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости</strong>. Сезон осенних опят наступил на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a>.В комитете по туризму также напомнили о мерах безопасности и предосторожности при походах в лес и сборе грибов."При сборе осенних опят важно помнить об их несъедобных двойниках. У ложных опят пластинки окрашены в зеленые оттенки, нет кольца на ножке. Возьмите с собой максимально заряженный телефон, воду и перекус. Сообщите кому-нибудь из близких, куда вы отправляетесь", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20200904/ekologiya-1576723697.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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