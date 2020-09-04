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Туризм
https://ria.ru/20200904/gretsiya-1576777315.html
Эксперты рассказали, как можно улететь в Грецию и стоит ли это делать
Агенты и туроператоры рассказывают, что их "буквально атаковали" путешественники вопросами, как можно улететь в Грецию. По данным поисковиков, количество... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:26
2020-09-04T14:27
туризм
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Агенты и туроператоры рассказывают, что их "буквально атаковали" путешественники вопросами, как можно улететь в Грецию. По данным поисковиков, количество запросов авиабилетов в эту страну увеличилось в восемь раз по сравнению с предыдущими днями, <a href="https://www.tourdom.ru/news/turisty-ishchut-sposoby-uletet-v-gretsiyu.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.Самым простым вариантом, по словам экспертов, для российских туристов был бы перелет через Турцию."Поскольку страна для россиян открыта, напрашивается маршрут через Стамбул, но пока до 15 сентября авиасообщение между Грецией и Турцией прервано по политическим причинам, — говорит генеральный директор туроператора Анатолий Гаркушин. — Доступен маршрут через Швейцарию (Цюрих или Женеву). И если позволяют средства, то можно организовать прямой рейс на бизнес-авиации. Кроме того, прошла информация, что Россия и Беларусь намереваются возобновить авиаперелеты. Тогда есть вариант попасть в Грецию через Минск".На сайтах билетных агрегаторов есть также варианты перелета в Ираклион через Лондон (аэропорт Лутон). Стоимость билетов туда-обратно начинается от 19 тысяч рублей. Пересадка займет более 15 часов. При этом эксперты предупреждают, что греческие власти могут не пустить россиян, не имеющих вида на жительство. По мнению руководителя греческого отдела крупного туроператора Димитриса Харитидиса, распоряжение местных властей касается только туристов, которые будут прибывать из России прямыми рейсами. В свою очередь, генеральный директор другой компании Александр Цандекиди предостерегает делать поспешные выводы и предлагает дождаться утвержденных двумя странами регламентов.
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
лондон
греция
турция
белоруссия
швейцария
стамбул
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туризм, туристы, новости - туризм, лондон, греция, турция, белоруссия, швейцария, стамбул

Эксперты рассказали, как можно улететь в Грецию и стоит ли это делать

14:26 04.09.2020 (обновлено: 14:27 04.09.2020)
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CC0 / KatarzynaTyl / Пляж Лимани на острове Крит
Пляж Лимани на острове Крит - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
CC0 / KatarzynaTyl /
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Агенты и туроператоры рассказывают, что их "буквально атаковали" путешественники вопросами, как можно улететь в Грецию. По данным поисковиков, количество запросов авиабилетов в эту страну увеличилось в восемь раз по сравнению с предыдущими днями, сообщает TourDom.ru.
Самым простым вариантом, по словам экспертов, для российских туристов был бы перелет через Турцию.
"Поскольку страна для россиян открыта, напрашивается маршрут через Стамбул, но пока до 15 сентября авиасообщение между Грецией и Турцией прервано по политическим причинам, — говорит генеральный директор туроператора Анатолий Гаркушин. — Доступен маршрут через Швейцарию (Цюрих или Женеву). И если позволяют средства, то можно организовать прямой рейс на бизнес-авиации. Кроме того, прошла информация, что Россия и Беларусь намереваются возобновить авиаперелеты. Тогда есть вариант попасть в Грецию через Минск".
На сайтах билетных агрегаторов есть также варианты перелета в Ираклион через Лондон (аэропорт Лутон). Стоимость билетов туда-обратно начинается от 19 тысяч рублей. Пересадка займет более 15 часов.
При этом эксперты предупреждают, что греческие власти могут не пустить россиян, не имеющих вида на жительство. По мнению руководителя греческого отдела крупного туроператора Димитриса Харитидиса, распоряжение местных властей касается только туристов, которые будут прибывать из России прямыми рейсами.
В свою очередь, генеральный директор другой компании Александр Цандекиди предостерегает делать поспешные выводы и предлагает дождаться утвержденных двумя странами регламентов.
Крит - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00Туризм
Греция открывает границу. Могут ли туда отправиться российские туристы?
641008
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЛондонГрецияТурцияБелоруссияШвейцарияСтамбул
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