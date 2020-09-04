https://ria.ru/20200904/gosduma-1576723144.html

В Госдуме поддержали запрет на снижение прожиточного минимума в регионах

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею запретить снижать прожиточные минимум в регионах, так как некоторые из них делают это РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:48

2020-09-04T10:48

2020-09-04T10:48

ярослав нилов

госдума рф

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a> поддержал идею запретить снижать прожиточные минимум в регионах, так как некоторые из них делают это искусственно в целях экономии, по его мнению, следует также запретить снижать и федеральный прожиточный минимум поквартально.Ранее "<a href="https://iz.ru/" target="_blank">Известия</a>" сообщили, что правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах, если его размер по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.Он пояснил, что некоторые регионы искусственно занижают прожиточный минимум в субъекте в целях экономии. Так, например, если региональный минимум будет ниже федерального, то доплаты пенсионерам с маленькой пенсией до уровня прожиточного минимума будут идти за счет федерального, а не регионального бюджета. Если же в регионе этот показатель выше, чем по стране, как это сейчас в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, то такие доплаты уже идут за счет бюджета самого субъекта, пояснил депутат.В целом же, считает Нилов, прожиточный минимум в России очевидно занижен. Это приводит к тому, что занижен и размер минимальной оплаты труда. "Труд у нас недооценён. МРОТ у нас получают порядка 4 миллионов наших граждан, большинство из которых работает в бюджетной сфере", - сказал парламентарий.Помимо этого, отметил Нилов, манипуляции с региональным прожиточным минимумом привели к тому, что после изменений в пенсионном законодательстве получатели и без того низких пенсий обещанного повышения не увидели.Он также напомнил, что в этом году заканчивается срок действия потребительской корзины, от которой зависит прожиточный минимум.Глава думского комитета также выразил надежду, что правительство не пойдет на тот же шаг, что и пять лет назад, когда потребительская корзина была не обновлена, а продлено ее действие еще на пять лет.

https://ria.ru/20200903/transport-1576661169.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/zhuravko-1576708194.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярослав нилов, госдума рф, москва, общество