В Госдуме поддержали запрет на снижение прожиточного минимума в регионах
У здания Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею запретить снижать прожиточные минимум в регионах, так как некоторые из них делают это искусственно в целях экономии, по его мнению, следует также запретить снижать и федеральный прожиточный минимум поквартально.
Ранее "Известия" сообщили, что правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах, если его размер по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
"Я поддерживаю желание навести порядок с прожиточным минимумом, жестко требовать, чтобы регионы искусственно не занижали его путем уникальных расчётов. Потому что это напрямую влияет на качество жизни и касается всей социальной сферы. То же самое, я считаю, необходимо сделать и в отношении прожиточного минимума на федеральном уровне, и не допускать занижения прожиточного минимума поквартально. Это тоже влияет на социальную сферу", - сказал Нилов РИА Новости.
Он пояснил, что некоторые регионы искусственно занижают прожиточный минимум в субъекте в целях экономии. Так, например, если региональный минимум будет ниже федерального, то доплаты пенсионерам с маленькой пенсией до уровня прожиточного минимума будут идти за счет федерального, а не регионального бюджета. Если же в регионе этот показатель выше, чем по стране, как это сейчас в Москве, то такие доплаты уже идут за счет бюджета самого субъекта, пояснил депутат.
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В целом же, считает Нилов, прожиточный минимум в России очевидно занижен. Это приводит к тому, что занижен и размер минимальной оплаты труда. "Труд у нас недооценён. МРОТ у нас получают порядка 4 миллионов наших граждан, большинство из которых работает в бюджетной сфере", - сказал парламентарий.
Помимо этого, отметил Нилов, манипуляции с региональным прожиточным минимумом привели к тому, что после изменений в пенсионном законодательстве получатели и без того низких пенсий обещанного повышения не увидели.
"В этом году из-за того, что в регионах была такая "умелая" работа с величиной прожиточного минимума, получатели маленьких страховых и социальных пенсий получили прибавку очень маленькую. Были случаи, когда получали прибавку рубль, два, десять, что вызвало социальную напряженность", - рассказал депутат.
Он также напомнил, что в этом году заканчивается срок действия потребительской корзины, от которой зависит прожиточный минимум.
"Когда пойдет бюджетный процесс, будет установлен новый МРОТ, правительство должно внести свои предложения о новой потребительской корзине. Она должна быть актуализирована и соответствовать реальным потребностям граждан. Наши неоднократные попытки пересмотреть потребительскую корзину, ее пропорции, ее составные части, они правительством не поддержаны. Ссылки были в том числе, что правительство занимается подготовкой нового проекта закона", - сказал Нилов.
Глава думского комитета также выразил надежду, что правительство не пойдет на тот же шаг, что и пять лет назад, когда потребительская корзина была не обновлена, а продлено ее действие еще на пять лет.
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