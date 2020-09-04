https://ria.ru/20200904/golubi-1576785494.html
Забыл закрыть окно: голуби уничтожили квартиру студента
Студент из Ноттингема, который покинул город почти на полгода, забыв закрыть окно, обнаружил, что его квартиру в университетском кампусе захватили голуби, пишет РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:44
2020-09-04T15:44
2020-09-04T17:21
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Студент из Ноттингема, который покинул город почти на полгода, забыв закрыть окно, обнаружил, что его квартиру в университетском кампусе захватили голуби, пишет <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a>. Молодой человек был вынужден выехать из общежития в марте из-за карантина после объявленной пандемии коронавируса. На прошлой неделе он получил письмо от администрации, в котором говорилось, что помещение облюбовали птицы. Оказалось, что сотрудников общежития привлек странный шум. Они вошли в квартиру и обнаружили, что она полностью загажена пометом, в раковине отложены яйца, а на диване валяется кусок курицы. Они сфотографировали помещение и отправили снимки жильцу. Вместе с тем он признался, что рад, что голубиное вторжение обнаружил не он сам. "Это был бы настоящий ужас. Я больше никогда не оставлю форточку открытой", — добавил он.
https://ria.ru/20191110/1560780887.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Студент из Ноттингема, который покинул город почти на полгода, забыв закрыть окно, обнаружил, что его квартиру в университетском кампусе захватили голуби, пишет Daily Mail
.
Молодой человек был вынужден выехать из общежития в марте из-за карантина после объявленной пандемии коронавируса. На прошлой неделе он получил письмо от администрации, в котором говорилось, что помещение облюбовали птицы.
Оказалось, что сотрудников общежития привлек странный шум. Они вошли в квартиру и обнаружили, что она полностью загажена пометом, в раковине отложены яйца, а на диване валяется кусок курицы. Они сфотографировали помещение и отправили снимки жильцу.
"Мне жаль, что пришлось это увидеть. Теперь я не могу спать по ночам. Мои ботинки, мой тостер — все в помете", — рассказал студент.
Вместе с тем он признался, что рад, что голубиное вторжение обнаружил не он сам.
"Это был бы настоящий ужас. Я больше никогда не оставлю форточку открытой", — добавил он.