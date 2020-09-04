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https://ria.ru/20200904/golikova-1576789857.html
Голикова рассказала о проекте по системе лекарственного страхования
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году планируется запустить пилотный проект по системе лекарственного страхования. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:47
2020-09-04T16:47
здоровье - общество
татьяна голикова
ростовская область
общество
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> заявила, что в 2021 году планируется запустить пилотный проект по системе лекарственного страхования.Во время визита в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовскую область</a> она отметила, что несмотря на все сложности с федеральным бюджетом, будут сохранены с некоторым увеличением все объёмы по лекарственному обеспечению всех категорий граждан, которые обеспечиваются или субсидируются из федерального бюджета."Мы находимся на финальной стадии планирования бюджета", - уточнила она."Ещё хочу сказать об одном нововведении - оно, возможно, не запустится у нас с 1 января, потому что целиком будет зависеть от того, насколько качественно мы создадим регистр льготных категорий граждан. В пилотных территориях, мы их ещё не определяли, мы хотим попробовать систему лекарственного страхования", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20200902/lekarstva-1576611967.html
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ростовская область
РИА Новости
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Новости
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60
здоровье - общество, татьяна голикова, ростовская область, общество

Голикова рассказала о проекте по системе лекарственного страхования

16:47 04.09.2020
414
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году планируется запустить пилотный проект по системе лекарственного страхования.
Во время визита в Ростовскую область она отметила, что несмотря на все сложности с федеральным бюджетом, будут сохранены с некоторым увеличением все объёмы по лекарственному обеспечению всех категорий граждан, которые обеспечиваются или субсидируются из федерального бюджета.
"Мы находимся на финальной стадии планирования бюджета", - уточнила она.
"Ещё хочу сказать об одном нововведении - оно, возможно, не запустится у нас с 1 января, потому что целиком будет зависеть от того, насколько качественно мы создадим регистр льготных категорий граждан. В пилотных территориях, мы их ещё не определяли, мы хотим попробовать систему лекарственного страхования", - сказала Голикова.
Инфекции и заболевания - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 09:06
В России создали основу для новых лекарств, подавляющих вирусы и грибки
031010
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Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРостовская областьОбщество
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