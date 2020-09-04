https://ria.ru/20200904/golikova-1576789857.html

Голикова рассказала о проекте по системе лекарственного страхования

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году планируется запустить пилотный проект по системе лекарственного страхования. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:47

2020-09-04T16:47

2020-09-04T16:47

здоровье - общество

татьяна голикова

ростовская область

общество

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> заявила, что в 2021 году планируется запустить пилотный проект по системе лекарственного страхования.Во время визита в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовскую область</a> она отметила, что несмотря на все сложности с федеральным бюджетом, будут сохранены с некоторым увеличением все объёмы по лекарственному обеспечению всех категорий граждан, которые обеспечиваются или субсидируются из федерального бюджета."Мы находимся на финальной стадии планирования бюджета", - уточнила она."Ещё хочу сказать об одном нововведении - оно, возможно, не запустится у нас с 1 января, потому что целиком будет зависеть от того, насколько качественно мы создадим регистр льготных категорий граждан. В пилотных территориях, мы их ещё не определяли, мы хотим попробовать систему лекарственного страхования", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20200902/lekarstva-1576611967.html

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ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, татьяна голикова, ростовская область, общество