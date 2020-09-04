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https://ria.ru/20200904/glyukoza-1576775226.html
Снимок Глюкозы в шубе и купальнике на пляже восхитил фанатов
Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, в Instagram выложила фотографию, поразившую фанатов. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:38
2020-09-04T14:11
глюкоза (наталья ионова)
россия
шоу-бизнес
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="https://ria.ru/person_glyukoza-natalya-ionova/" target="_blank">Наталья Ионова</a>, известная под псевдонимом Глюкоза, в <a href="https://www.instagram.com/p/CEo9fMRlKFn/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> выложила фотографию, поразившую фанатов.Артистка сфотографировалась в блестящем купальнике и голубой шубе на фоне моря, чем вызвала бурную реакцию пользователей социальной сети."Классная", — написала пользовательница amina112235._dinaraonline_ отметила отличную фигуру певицы, а uzzii7777 назвал Глюкозу "самой стройной на этой планете".Пользователь sheporddd похвалил выбор купальника, отметив, что он сидит идеально."Идеальная фигура, — высказала свое мнение kristina__velichko.
https://ria.ru/20200904/serebro-1576713848.html
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глюкоза (наталья ионова), россия, шоу-бизнес, общество

Снимок Глюкозы в шубе и купальнике на пляже восхитил фанатов

13:38 04.09.2020 (обновлено: 14:11 04.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наталья Ионова-Чистякова
Певица Наталья Ионова-Чистякова - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Наталья Ионова-Чистякова. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, в Instagram выложила фотографию, поразившую фанатов.
Артистка сфотографировалась в блестящем купальнике и голубой шубе на фоне моря, чем вызвала бурную реакцию пользователей социальной сети.
"Классная", — написала пользовательница amina112235.
_dinaraonline_ отметила отличную фигуру певицы, а uzzii7777 назвал Глюкозу "самой стройной на этой планете".
Пользователь sheporddd похвалил выбор купальника, отметив, что он сидит идеально.
"Идеальная фигура, — высказала свое мнение kristina__velichko.
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