https://ria.ru/20200904/glyukoza-1576775226.html

Снимок Глюкозы в шубе и купальнике на пляже восхитил фанатов

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, в Instagram выложила фотографию, поразившую фанатов. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:38

2020-09-04T13:38

2020-09-04T14:11

глюкоза (наталья ионова)

россия

шоу-бизнес

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="https://ria.ru/person_glyukoza-natalya-ionova/" target="_blank">Наталья Ионова</a>, известная под псевдонимом Глюкоза, в <a href="https://www.instagram.com/p/CEo9fMRlKFn/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> выложила фотографию, поразившую фанатов.Артистка сфотографировалась в блестящем купальнике и голубой шубе на фоне моря, чем вызвала бурную реакцию пользователей социальной сети."Классная", — написала пользовательница amina112235._dinaraonline_ отметила отличную фигуру певицы, а uzzii7777 назвал Глюкозу "самой стройной на этой планете".Пользователь sheporddd похвалил выбор купальника, отметив, что он сидит идеально."Идеальная фигура, — высказала свое мнение kristina__velichko.

https://ria.ru/20200904/serebro-1576713848.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глюкоза (наталья ионова), россия, шоу-бизнес, общество