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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/finansirovanie-1576796905.html
Великобритания удвоила финансовую помощь правозащитникам в Белоруссии
Великобритания увеличивает вдвое объем финансовой поддержки для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, выделяя... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T18:48
2020-09-04T19:02
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
великобритания
белоруссия
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Мария Табак.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Великобритания</a> увеличивает вдвое объем финансовой поддержки для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, выделяя дополнительные 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет, говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского министерства иностранных дел и международного развития."Великобритания объявляет, что вдвое увеличивает поддержку для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, выделяя на проекты дополнительные 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет. Это включает в себя усиление поддержки совместной британско-польской программы по помощи независимым СМИ, работающим в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, в борьбе с дезинформацией", - отмечается в сообщении.Министерство заявило, что королевство осуждает нападение на свободу СМИ со стороны белорусских властей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.Также часто задерживались и журналисты, освещавшие протестные акции. Последнее массовое задержание представителей СМИ состоялось 1 сентября у минского стадиона "Динамо".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200827/protest-1576396378.html
Как нам тут кричали, всё "протестуны" сами, не за деньги, бесплатно...ага, свежо предание, будет кто гулять столько бесплатно, вот и подтверждение.
29
невмешательская финпомощь)))
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великобритания
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, великобритания, белоруссия, в мире

Великобритания удвоила финансовую помощь правозащитникам в Белоруссии

18:48 04.09.2020 (обновлено: 19:02 04.09.2020)
678
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания увеличивает вдвое объем финансовой поддержки для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, выделяя дополнительные 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет, говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского министерства иностранных дел и международного развития.
"Великобритания объявляет, что вдвое увеличивает поддержку для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, выделяя на проекты дополнительные 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет. Это включает в себя усиление поддержки совместной британско-польской программы по помощи независимым СМИ, работающим в Белоруссии, в борьбе с дезинформацией", - отмечается в сообщении.
Министерство заявило, что королевство осуждает нападение на свободу СМИ со стороны белорусских властей.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.
Также часто задерживались и журналисты, освещавшие протестные акции. Последнее массовое задержание представителей СМИ состоялось 1 сентября у минского стадиона "Динамо".
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Обсудить 14
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоВеликобританияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Как нам тут кричали, всё "протестуны" сами, не за деньги, бесплатно...ага, свежо предание, будет кто гулять столько бесплатно, вот и подтверждение.
4 сентября, 18:57
pNpumba N
2900000
невмешательская финпомощь)))
4 сентября, 18:58
Руслан ЯкубикРуслан Якубик
1400000
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