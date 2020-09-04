https://ria.ru/20200904/finansirovanie-1576796905.html

Великобритания удвоила финансовую помощь правозащитникам в Белоруссии

Великобритания увеличивает вдвое объем финансовой поддержки для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, выделяя... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T18:48

2020-09-04T18:48

2020-09-04T19:02

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

великобритания

белоруссия

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Мария Табак.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Великобритания</a> увеличивает вдвое объем финансовой поддержки для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, выделяя дополнительные 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет, говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского министерства иностранных дел и международного развития."Великобритания объявляет, что вдвое увеличивает поддержку для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, выделяя на проекты дополнительные 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет. Это включает в себя усиление поддержки совместной британско-польской программы по помощи независимым СМИ, работающим в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, в борьбе с дезинформацией", - отмечается в сообщении.Министерство заявило, что королевство осуждает нападение на свободу СМИ со стороны белорусских властей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.Также часто задерживались и журналисты, освещавшие протестные акции. Последнее массовое задержание представителей СМИ состоялось 1 сентября у минского стадиона "Динамо".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200827/protest-1576396378.html

pumba N Как нам тут кричали, всё "протестуны" сами, не за деньги, бесплатно...ага, свежо предание, будет кто гулять столько бесплатно, вот и подтверждение. 29

Руслан Якубик невмешательская финпомощь))) 14

14

великобритания

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, великобритания, белоруссия, в мире