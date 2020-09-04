https://ria.ru/20200904/filaret-1576790598.html
Раскольник Филарет заразился коронавирусом
Раскольник Филарет Денисенко заразился коронавирусной инфекцией и находится на лечении в одной из украинских больниц, сообщила пресс-служба неканонической... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:57
2020-09-04T16:57
2020-09-04T16:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
раскольник филарет ( денисенко)
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 4 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Filaret_Denisenko/" target="_blank" data-auto="true">Раскольник Филарет</a> Денисенко заразился коронавирусной инфекцией и находится на лечении в одной из украинских больниц, сообщила пресс-служба неканонической религиозной структуры в пятницу."У Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета во время планового тестирования был выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное", - говорится в сообщении на сайте.Ранее минздрав <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> сообщил, что в стране зафиксирован 130 951 случай инфицирования COVID-19, скончался 2 761 человек, 60 613 выздоровели. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200607/1572599420.html
Damir Aliev
в его возрасте это очень опасно. Раскольник-не раскольник - это вопросы кесаревы, а не боговы. не стамбульский Варфоломей с Гундяем решают Христов он или нет - а Бог.
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, раскольник филарет ( денисенко), коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, украина, в мире