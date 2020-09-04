https://ria.ru/20200904/festival-1576794058.html

В Бахрушинском музее начался уличный фестиваль "Все в сад!"

Первый уличный музейно-театральный фестиваль, который пройдет в Бахрушинском музее с 4 по 27 сентября, станет ежегодным, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:00

2020-09-04T19:00

2020-09-04T19:00

культура

театр

новости культуры

александр олешко

алексей франдетти

театральный музей имени бахрушина

нонна гришаева

константин райкин

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Первый уличный музейно-театральный фестиваль, который пройдет в Бахрушинском музее с 4 по 27 сентября, станет ежегодным, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея."С 4 по 27 сентября 2020 года, перед стартом театрального сезона, в Бахрушинском музее пройдет первый уличный фестиваль театрального искусства, который станет ежегодным. В фестивальной программе: театральные постановки и перформансы, акустические и танцевальные концерты, творческие и балетные мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами, лекции и джаз-вечера. И все это – в живой атмосфере Бахрушинского сада, где органично расположатся театральные декорации и предметы бутафории из запасников московских театров", - говорится в сообщении.Специально для фестиваля режиссер театра и кино, лауреат "Золотой маски" Алексей Франдетти представил театрализованные интермедии."Одним из главных событий фестиваля станут "Встречи перед премьерой у Бахрушина", на которых деятели театрального искусства в формате диалога со зрителями обсудят предстоящие театральные события. В программе встреч, накануне театрального сезона, художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин расскажет о театральных премьерах и затронет актуальные проблемы современного театра", - рассказали в пресс-службе.О новой постановке в Театре на Таганке "Снегурочка" расскажет режиссер Денис Азаров и актриса Дарья Авратинская, своими впечатлениями о премьерном спектакле в Вахтанговском поделятся артисты Нонна Гришаева и Александр Олешко. В первый уикенд приглашенной гостьей станет звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова.Модераторами встреч выступят гендиректор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов, писатель, основатель культурного проекта "БеспринцЫпные чтения" Александр Цыпкин, телеведущий Михаил Зеленский.Откроется фестиваль праздничным шоу – театрализованный мини-парад будет проходить ежедневно два раза в день. Ежедневно в вечерней программе: акустические концерты, театральные представления, читки пьес, выступления камерных оркестров. Перед гостями выступят: акапельная группа Common Touch, артисты импровизированного проекта "Дегустация слова", актеры уличных театров "Эскизы в пространстве" и Parabasis, участники телепроекта "Голос", а также студенты ведущих театральных вузов, участники детских театральных студий Москвы и многие другие.

https://ria.ru/20190927/1559175090.html

https://ria.ru/20200831/teatr-1576549130.html

https://ria.ru/20200903/zapolnyaemost-1576687854.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, александр олешко, алексей франдетти, театральный музей имени бахрушина, нонна гришаева, константин райкин