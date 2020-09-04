https://ria.ru/20200904/feldsherstvo-1576803668.html

Губернатор открыл новый модульный ФАП в 150 километрах от Омска

Губернатор Омской области Александр Бурков открыл новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Старокарасук, где живет всего 480 жителей, сообщили... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T21:36

2020-09-04T21:36

2020-09-04T21:36

омская область

россия

александр бурков

омская область

общество

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<strong>ОМСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> открыл новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Старокарасук, где живет всего 480 жителей, сообщили в облправительстве.Как сообщают в пресс-службе правительства <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>, раньше фельдшерско-акушерский пункт в селе Старокарасук <a href="http://ria.ru/location_Bolsherechenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Большереченского района</a> располагался в двухэтажном здании 1983 года постройки. Капитального ремонта в нем долгое время не было, помещений для полноценной организации медицинской помощи не хватало. Село, где живет 480 человек, в пятницу посетил губернатор Александр Бурков, чтобы лично проверить качество монтажа и установки ФАПа.Глава региона отметил, что с открытием ФАПа жители маленького села смогут получить первую медицинскую помощь, поставить необходимые прививки, пройти обследование, записаться на прием в центральную районную больницу. Кроме того, в мобильном фельдшерско-акушерском пункте заработал аптечный киоск, где можно купить или заказать препараты. В модульном ФАПе будет работать специалист со стажем работы более 30 лет, акушерка Варинка Мисайлова и молодой специалист – фельдшер Никита Исаченко.На покупку и монтаж модульного здания ФАПа из федерального и регионального бюджетов было выделено 3,4 миллиона рублей. Пункт оснащен электрокардиографом, дефибриллятором, системой для ручной вентиляции легких, расходными материалами и другим оборудованием.Новый современный пункт оказания медпомощи появился в селе Омской области по программе, которая реализуется в регионе с 2018 года. В прошлом году в районах области уже появилось 25 подобных фельдшерско-акушерских пунктов и две амбулаторных больницы. В 2020 году запланировано открыть 19 ФАПов, три из них - в Большереченском районе.

https://ria.ru/20200827/zerno-1576390729.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр бурков, омская область, общество