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Омская область
https://ria.ru/20200904/feldsherstvo-1576803668.html
Губернатор открыл новый модульный ФАП в 150 километрах от Омска
Губернатор Омской области Александр Бурков открыл новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Старокарасук, где живет всего 480 жителей, сообщили... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T21:36
2020-09-04T21:36
омская область
россия
александр бурков
омская область
общество
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<strong>ОМСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> открыл новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Старокарасук, где живет всего 480 жителей, сообщили в облправительстве.Как сообщают в пресс-службе правительства <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>, раньше фельдшерско-акушерский пункт в селе Старокарасук <a href="http://ria.ru/location_Bolsherechenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Большереченского района</a> располагался в двухэтажном здании 1983 года постройки. Капитального ремонта в нем долгое время не было, помещений для полноценной организации медицинской помощи не хватало. Село, где живет 480 человек, в пятницу посетил губернатор Александр Бурков, чтобы лично проверить качество монтажа и установки ФАПа.Глава региона отметил, что с открытием ФАПа жители маленького села смогут получить первую медицинскую помощь, поставить необходимые прививки, пройти обследование, записаться на прием в центральную районную больницу. Кроме того, в мобильном фельдшерско-акушерском пункте заработал аптечный киоск, где можно купить или заказать препараты. В модульном ФАПе будет работать специалист со стажем работы более 30 лет, акушерка Варинка Мисайлова и молодой специалист – фельдшер Никита Исаченко.На покупку и монтаж модульного здания ФАПа из федерального и регионального бюджетов было выделено 3,4 миллиона рублей. Пункт оснащен электрокардиографом, дефибриллятором, системой для ручной вентиляции легких, расходными материалами и другим оборудованием.Новый современный пункт оказания медпомощи появился в селе Омской области по программе, которая реализуется в регионе с 2018 года. В прошлом году в районах области уже появилось 25 подобных фельдшерско-акушерских пунктов и две амбулаторных больницы. В 2020 году запланировано открыть 19 ФАПов, три из них - в Большереченском районе.
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россия, александр бурков, омская область, общество

Губернатор открыл новый модульный ФАП в 150 километрах от Омска

21:36 04.09.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков открыл новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Старокарасук, где живет всего 480 жителей, сообщили в облправительстве.
Как сообщают в пресс-службе правительства Омской области, раньше фельдшерско-акушерский пункт в селе Старокарасук Большереченского района располагался в двухэтажном здании 1983 года постройки. Капитального ремонта в нем долгое время не было, помещений для полноценной организации медицинской помощи не хватало. Село, где живет 480 человек, в пятницу посетил губернатор Александр Бурков, чтобы лично проверить качество монтажа и установки ФАПа.

"Сегодня в селе Старокарасук открыт ФАП самый большой по площади – 92 квадратных метра. Он оснащен самым современным оборудованием, медицинскими аппаратами. Здесь приступают к работе два специалиста... Убеждаемся, что с каждым годом строители стали делать ФАПы лучше и качественнее", - цитирует пресс-служба губернатора.

Глава региона отметил, что с открытием ФАПа жители маленького села смогут получить первую медицинскую помощь, поставить необходимые прививки, пройти обследование, записаться на прием в центральную районную больницу. Кроме того, в мобильном фельдшерско-акушерском пункте заработал аптечный киоск, где можно купить или заказать препараты. В модульном ФАПе будет работать специалист со стажем работы более 30 лет, акушерка Варинка Мисайлова и молодой специалист – фельдшер Никита Исаченко.
На покупку и монтаж модульного здания ФАПа из федерального и регионального бюджетов было выделено 3,4 миллиона рублей. Пункт оснащен электрокардиографом, дефибриллятором, системой для ручной вентиляции легких, расходными материалами и другим оборудованием.
Новый современный пункт оказания медпомощи появился в селе Омской области по программе, которая реализуется в регионе с 2018 года. В прошлом году в районах области уже появилось 25 подобных фельдшерско-акушерских пунктов и две амбулаторных больницы. В 2020 году запланировано открыть 19 ФАПов, три из них - в Большереченском районе.
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
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