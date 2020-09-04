https://ria.ru/20200904/eksport-1576728508.html
Экспорт продукции резидентов ОЭЗ Москвы в I полугодии вырос на на 3%
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в I полугодии 2020 года поставили за рубеж продукции на 160 миллионов рублей, что на 3% больше... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:20
2020-09-04T12:20
2020-09-04T12:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости</strong>. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в I полугодии 2020 года поставили за рубеж продукции на 160 миллионов рублей, что на 3% больше аналогичного прошлогоднего периода, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как рассказал руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a>, в текущем году наибольшим спросом на внешних рынках пользовалась нанотехнологическая и микроэлектронная продукция, выпускаемая в ОЭЗ "Технополис "Москва"."Это композитные материалы, компоненты для силовой электроники, применяемые для производства электромобилей, полупроводниковые пластины и другие электронные компоненты. Объем их реализации за первую половину 2020 года составил почти 126 миллионов рублей", – уточнил Прохоров.По данным пресс-службы, с 2006 года продукция резидентов столичной ОЭЗ экспортируется в 30 стран Азии, Европы, Северной Америки и ЕАЭС. В этом году впервые продукция одного из предприятий была направлена в Чехию и Мьянму (поисково-досмотровое оборудование).
https://ria.ru/20200904/ekskursii-1576727319.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр прохоров
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в I полугодии 2020 года поставили за рубеж продукции на 160 миллионов рублей, что на 3% больше аналогичного прошлогоднего периода, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта продукции, произведенной резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" с 2006 года, составляет почти 775 миллионов рублей. За это время статус резидента получили более 70 компаний. В первые шесть месяцев 2020 года предприятия столичной ОЭЗ поставили на международные рынки высокотехнологичных товаров почти на 160 миллионов рублей, что составляет 20% от объема экспорта резидентов за все время", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Как рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров
, в текущем году наибольшим спросом на внешних рынках пользовалась нанотехнологическая и микроэлектронная продукция, выпускаемая в ОЭЗ "Технополис "Москва".
"Это композитные материалы, компоненты для силовой электроники, применяемые для производства электромобилей, полупроводниковые пластины и другие электронные компоненты. Объем их реализации за первую половину 2020 года составил почти 126 миллионов рублей", – уточнил Прохоров.
По данным пресс-службы, с 2006 года продукция резидентов столичной ОЭЗ экспортируется в 30 стран Азии, Европы, Северной Америки и ЕАЭС. В этом году впервые продукция одного из предприятий была направлена в Чехию и Мьянму (поисково-досмотровое оборудование).