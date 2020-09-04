https://ria.ru/20200904/eksport-1576728508.html

Экспорт продукции резидентов ОЭЗ Москвы в I полугодии вырос на на 3%

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в I полугодии 2020 года поставили за рубеж продукции на 160 миллионов рублей, что на 3% больше... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:20

2020-09-04T12:20

2020-09-04T12:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости</strong>. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в I полугодии 2020 года поставили за рубеж продукции на 160 миллионов рублей, что на 3% больше аналогичного прошлогоднего периода, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как рассказал руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a>, в текущем году наибольшим спросом на внешних рынках пользовалась нанотехнологическая и микроэлектронная продукция, выпускаемая в ОЭЗ "Технополис "Москва"."Это композитные материалы, компоненты для силовой электроники, применяемые для производства электромобилей, полупроводниковые пластины и другие электронные компоненты. Объем их реализации за первую половину 2020 года составил почти 126 миллионов рублей", – уточнил Прохоров.По данным пресс-службы, с 2006 года продукция резидентов столичной ОЭЗ экспортируется в 30 стран Азии, Европы, Северной Америки и ЕАЭС. В этом году впервые продукция одного из предприятий была направлена в Чехию и Мьянму (поисково-досмотровое оборудование).

https://ria.ru/20200904/ekskursii-1576727319.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров