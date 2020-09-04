Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200904/eksport-1576728508.html
Экспорт продукции резидентов ОЭЗ Москвы в I полугодии вырос на на 3%
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в I полугодии 2020 года поставили за рубеж продукции на 160 миллионов рублей, что на 3% больше... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:20
2020-09-04T12:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576735019_0:171:3072:1899_1400x0_80_0_0_85568dff952ff12007cacd6d6e1a43e2.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости</strong>. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в I полугодии 2020 года поставили за рубеж продукции на 160 миллионов рублей, что на 3% больше аналогичного прошлогоднего периода, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как рассказал руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a>, в текущем году наибольшим спросом на внешних рынках пользовалась нанотехнологическая и микроэлектронная продукция, выпускаемая в ОЭЗ "Технополис "Москва"."Это композитные материалы, компоненты для силовой электроники, применяемые для производства электромобилей, полупроводниковые пластины и другие электронные компоненты. Объем их реализации за первую половину 2020 года составил почти 126 миллионов рублей", – уточнил Прохоров.По данным пресс-службы, с 2006 года продукция резидентов столичной ОЭЗ экспортируется в 30 стран Азии, Европы, Северной Америки и ЕАЭС. В этом году впервые продукция одного из предприятий была направлена в Чехию и Мьянму (поисково-досмотровое оборудование).
https://ria.ru/20200904/ekskursii-1576727319.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576735019_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1d9f703e15ac0968058e82a9270b5d5e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр прохоров

Экспорт продукции резидентов ОЭЗ Москвы в I полугодии вырос на на 3%

12:20 04.09.2020
41
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудница производства в технополисе "Москва"
Сотрудница производства в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в I полугодии 2020 года поставили за рубеж продукции на 160 миллионов рублей, что на 3% больше аналогичного прошлогоднего периода, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта продукции, произведенной резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" с 2006 года, составляет почти 775 миллионов рублей. За это время статус резидента получили более 70 компаний. В первые шесть месяцев 2020 года предприятия столичной ОЭЗ поставили на международные рынки высокотехнологичных товаров почти на 160 миллионов рублей, что составляет 20% от объема экспорта резидентов за все время", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Как рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, в текущем году наибольшим спросом на внешних рынках пользовалась нанотехнологическая и микроэлектронная продукция, выпускаемая в ОЭЗ "Технополис "Москва".
"Это композитные материалы, компоненты для силовой электроники, применяемые для производства электромобилей, полупроводниковые пластины и другие электронные компоненты. Объем их реализации за первую половину 2020 года составил почти 126 миллионов рублей", – уточнил Прохоров.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 11:50Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва возобновляет экскурсии на промышленные предприятия города
По данным пресс-службы, с 2006 года продукция резидентов столичной ОЭЗ экспортируется в 30 стран Азии, Европы, Северной Америки и ЕАЭС. В этом году впервые продукция одного из предприятий была направлена в Чехию и Мьянму (поисково-досмотровое оборудование).
000010
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр Прохоров
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Песков рассказал об обсуждении плана по поддержке экономики с Путиным
В ТЦ
Собянин: сфера торговли и услуг в Москве вышла на докризисный уровень
Глава Поморья Александр Цыбульский
Власти Поморья нацелены на экономический прорыв
Табличка в зоне таможенного контроля аэропорта
Правительство одобрило tax free для товаров, вывозимых за пределы ЕАЭС
Табличка на здании Министерства финансов РФ
Минфин рассказал об особенностях формирования проекта бюджета
Работа магазина Леруа Мерлен в Москве
Собянин: основные проблемы в торговле в Москве решат до конца года
Москва во время режима самоизоляции жителей
Путин оценил социально-экономическую ситуацию в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил принимаемые московскими властями решения
Стройка
Тюменская область стала лидером по строительству с помощью эскроу-счетов
Клубника
Свыше тысячи тонн клубники собрали в Подмосковье
В Подмосковье более 10,5 тысяч подростков трудоустроено в свободное от учебы время
Более десяти тысяч подростков трудоустроили в Подмосковье с начала года
Российские рубли
Роспотребнадзор оценил предложения о новых правилах торговли
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
В Москве к 2023 году появится технопарк "ЗИЛ"
Москва-сити
В Москве реализуют 14 приоритетных инвестпроектов
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий журналист назвал причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне рассказали о планах по модернизации ядерных сил США
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния