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https://ria.ru/20200904/ekonomika-1576740156.html
Песков рассказал об обсуждении плана по поддержке экономики с Путиным
Отдельные пункты плана поддержки экономики России неоднократно обсуждались с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:21
2020-09-04T12:21
юрий борисов (вице-премьер)
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Отдельные пункты плана поддержки экономики России неоднократно обсуждались с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>, выступая на пленарной сессии Столыпинского форума, заявил, что план поддержки системообразующих отраслей экономики России на 2020-2021 годы практически представлен президенту."Дело в том, что как отдельные пункты этого плана, конечно, это неоднократно обсуждалось с президентом и обсуждается на постоянной основе. Но я сейчас затрудняюсь ответить относительно сводного документа", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь о новом документе.
https://ria.ru/20200903/ekonomika-1576685704.html
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юрий борисов (вице-премьер), дмитрий песков, владимир путин, экономика

Песков рассказал об обсуждении плана по поддержке экономики с Путиным

12:21 04.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Отдельные пункты плана поддержки экономики России неоднократно обсуждались с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов, выступая на пленарной сессии Столыпинского форума, заявил, что план поддержки системообразующих отраслей экономики России на 2020-2021 годы практически представлен президенту.
"Дело в том, что как отдельные пункты этого плана, конечно, это неоднократно обсуждалось с президентом и обсуждается на постоянной основе. Но я сейчас затрудняюсь ответить относительно сводного документа", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь о новом документе.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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