https://ria.ru/20200904/ekonomika-1576740156.html

Песков рассказал об обсуждении плана по поддержке экономики с Путиным

Отдельные пункты плана поддержки экономики России неоднократно обсуждались с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:21

2020-09-04T12:21

2020-09-04T12:21

юрий борисов (вице-премьер)

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Отдельные пункты плана поддержки экономики России неоднократно обсуждались с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>, выступая на пленарной сессии Столыпинского форума, заявил, что план поддержки системообразующих отраслей экономики России на 2020-2021 годы практически представлен президенту."Дело в том, что как отдельные пункты этого плана, конечно, это неоднократно обсуждалось с президентом и обсуждается на постоянной основе. Но я сейчас затрудняюсь ответить относительно сводного документа", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь о новом документе.

https://ria.ru/20200903/ekonomika-1576685704.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий борисов (вице-премьер), дмитрий песков, владимир путин, экономика