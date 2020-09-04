Минэкологии Подмосковья просит воздержаться от кормления уток

"В ходе осмотра прибрежных зон наблюдатели видели, как десятки жителей кормят хлебом уток, которые охотно принимают угощение. Этого делать ни в коем случае нельзя, так как перекармливание может спровоцировать у птиц нежелание улетать", - говорится в сообщении.