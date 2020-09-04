https://ria.ru/20200904/ekologiya-1576723697.html
Минэкологии Подмосковья просит воздержаться от кормления уток
Инспекторы министерства экологии Московской области просят жителей региона воздержаться от кормления уток хлебом в осенний период, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:54
2020-09-04T10:54
2020-09-04T10:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости</strong>. Инспекторы министерства экологии <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> просят жителей региона воздержаться от кормления уток хлебом в осенний период, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Минэкологии Подмосковья совместно с администрациями городских округов проводит исследование наиболее проблемных малых рек региона, которые, в случае обильного половодья, могут угрожать разливами и подтоплениями земель.В пресс-службе добавили, что кормление уток несвойственной пищей вызывает изменения, которые могут деформировать крылья, а также повышают риск возникновения болезни легких, которая ведет к гибели птицы.
https://ria.ru/20200902/zemlya-1576641131.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)