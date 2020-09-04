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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200904/ekologiya-1576723697.html
Минэкологии Подмосковья просит воздержаться от кормления уток
Инспекторы министерства экологии Московской области просят жителей региона воздержаться от кормления уток хлебом в осенний период, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:54
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новости подмосковья
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости</strong>. Инспекторы министерства экологии <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> просят жителей региона воздержаться от кормления уток хлебом в осенний период, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Минэкологии Подмосковья совместно с администрациями городских округов проводит исследование наиболее проблемных малых рек региона, которые, в случае обильного половодья, могут угрожать разливами и подтоплениями земель.В пресс-службе добавили, что кормление уток несвойственной пищей вызывает изменения, которые могут деформировать крылья, а также повышают риск возникновения болезни легких, которая ведет к гибели птицы.
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московская область (подмосковье)

Минэкологии Подмосковья просит воздержаться от кормления уток

10:54 04.09.2020 (обновлено: 10:55 04.09.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСелезень на набережной Строгинского залива в Москве
Селезень на набережной Строгинского залива в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Селезень на набережной Строгинского залива в Москве
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Инспекторы министерства экологии Московской области просят жителей региона воздержаться от кормления уток хлебом в осенний период, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Минэкологии Подмосковья совместно с администрациями городских округов проводит исследование наиболее проблемных малых рек региона, которые, в случае обильного половодья, могут угрожать разливами и подтоплениями земель.
"В ходе осмотра прибрежных зон наблюдатели видели, как десятки жителей кормят хлебом уток, которые охотно принимают угощение. Этого делать ни в коем случае нельзя, так как перекармливание может спровоцировать у птиц нежелание улетать", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что кормление уток несвойственной пищей вызывает изменения, которые могут деформировать крылья, а также повышают риск возникновения болезни легких, которая ведет к гибели птицы.
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