https://ria.ru/20200904/dtp-1576793994.html
На севере Москвы автобус столкнулся со скорой
Два пассажира получили травмы при столкновении автобуса с автомобилем скорой медицинской помощи в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:54
2020-09-04T17:54
2020-09-04T17:54
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Два пассажира получили травмы при столкновении автобуса с автомобилем скорой медицинской помощи в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По его словам, в ДТП пострадали два пассажира автобуса, их осматривают медики. Проводится проверка.
https://ria.ru/20191226/1562907744.html
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия