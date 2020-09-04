https://ria.ru/20200904/dtp-1576793994.html

На севере Москвы автобус столкнулся со скорой

Два пассажира получили травмы при столкновении автобуса с автомобилем скорой медицинской помощи в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:54

2020-09-04T17:54

2020-09-04T17:54

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Два пассажира получили травмы при столкновении автобуса с автомобилем скорой медицинской помощи в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По его словам, в ДТП пострадали два пассажира автобуса, их осматривают медики. Проводится проверка.

https://ria.ru/20191226/1562907744.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия