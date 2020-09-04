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На севере Москвы автобус столкнулся со скорой
Два пассажира получили травмы при столкновении автобуса с автомобилем скорой медицинской помощи в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:54
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Два пассажира получили травмы при столкновении автобуса с автомобилем скорой медицинской помощи в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По его словам, в ДТП пострадали два пассажира автобуса, их осматривают медики. Проводится проверка.
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москва, происшествия

На севере Москвы автобус столкнулся со скорой

17:54 04.09.2020
845
© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Два пассажира получили травмы при столкновении автобуса с автомобилем скорой медицинской помощи в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"На улице Онежской произошло ДТП, столкнулись автобус и автомобиль медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ДТП пострадали два пассажира автобуса, их осматривают медики. Проводится проверка.
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2019
26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
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