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https://ria.ru/20200904/dorogi-1576789026.html
Асфальтоанализатор проверит качество отремонтированных дорог в МО
Специалисты проверят качество асфальтобетонных смесей при ремонте дорог в Московской области с помощью нового оборудования — асфальтоанализатора InfraTest. Об... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:33
2020-09-04T16:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Специалисты проверят качество асфальтобетонных смесей при ремонте дорог в Московской области с помощью нового оборудования — асфальтоанализатора InfraTest. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/kachestvo-otremontirovannyh-dorog-v-podmoskove-proverjat-novym-oborudovaniem/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры по региону.Специально для этих работ в Подмосковье купили современный асфальтоанализатор. На основании полученных результатов делается вывод о соответствии поставляемых смесей требованиям контрактов и ГОСТов.Новую установку доставили в ГУП МО "Лабрадор". С ее помощью эксперты будут определять качество покрытия ремонтируемых дорог в регионе. Прибор понадобится для экстракции и определения содержания битума в асфальтобетонных смесях, отделения каменного материала от вяжущего. Установка позволит качественно и быстро оценить укладываемую асфальтобетонную смесь.Асфальтоанализатор поможет оперативно разделить асфальтобетонный образец и не допустить попадания паров растворителя в окружающую среду. Разработчики выделяют следующие преимущества установки: экологичность, надежность, низкое энергопотребление и возможность сохранения битумного вяжущего для дальнейших испытаний. Процесс полностью автоматизирован. Целиком закрытый цикл экстракции не позволяет парам растворителя попадать во внешнюю среду.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье)

Асфальтоанализатор проверит качество отремонтированных дорог в МО

16:33 04.09.2020
22
© РИА Новости / Александр КряжевРабочие во время укладки асфальта
Рабочие во время укладки асфальта - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Специалисты проверят качество асфальтобетонных смесей при ремонте дорог в Московской области с помощью нового оборудования — асфальтоанализатора InfraTest. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры по региону.
Специально для этих работ в Подмосковье купили современный асфальтоанализатор.

"Данное оборудование отделяет битумное вяжущее от минеральных материалов и позволяет определить тип смеси, содержание вяжущего, крупного и мелкого заполнителя", — пояснил директор ГУП МО "Лабрадор" Антон Батаев.

На основании полученных результатов делается вывод о соответствии поставляемых смесей требованиям контрактов и ГОСТов.
Новую установку доставили в ГУП МО "Лабрадор". С ее помощью эксперты будут определять качество покрытия ремонтируемых дорог в регионе. Прибор понадобится для экстракции и определения содержания битума в асфальтобетонных смесях, отделения каменного материала от вяжущего. Установка позволит качественно и быстро оценить укладываемую асфальтобетонную смесь.
Асфальтоанализатор поможет оперативно разделить асфальтобетонный образец и не допустить попадания паров растворителя в окружающую среду. Разработчики выделяют следующие преимущества установки: экологичность, надежность, низкое энергопотребление и возможность сохранения битумного вяжущего для дальнейших испытаний.
Процесс полностью автоматизирован. Целиком закрытый цикл экстракции не позволяет парам растворителя попадать во внешнюю среду.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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