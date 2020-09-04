https://ria.ru/20200904/dorogi-1576789026.html

Асфальтоанализатор проверит качество отремонтированных дорог в МО

Специалисты проверят качество асфальтобетонных смесей при ремонте дорог в Московской области с помощью нового оборудования — асфальтоанализатора InfraTest. Об... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:33

2020-09-04T16:33

2020-09-04T16:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Специалисты проверят качество асфальтобетонных смесей при ремонте дорог в Московской области с помощью нового оборудования — асфальтоанализатора InfraTest. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/kachestvo-otremontirovannyh-dorog-v-podmoskove-proverjat-novym-oborudovaniem/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры по региону.Специально для этих работ в Подмосковье купили современный асфальтоанализатор. На основании полученных результатов делается вывод о соответствии поставляемых смесей требованиям контрактов и ГОСТов.Новую установку доставили в ГУП МО "Лабрадор". С ее помощью эксперты будут определять качество покрытия ремонтируемых дорог в регионе. Прибор понадобится для экстракции и определения содержания битума в асфальтобетонных смесях, отделения каменного материала от вяжущего. Установка позволит качественно и быстро оценить укладываемую асфальтобетонную смесь.Асфальтоанализатор поможет оперативно разделить асфальтобетонный образец и не допустить попадания паров растворителя в окружающую среду. Разработчики выделяют следующие преимущества установки: экологичность, надежность, низкое энергопотребление и возможность сохранения битумного вяжущего для дальнейших испытаний. Процесс полностью автоматизирован. Целиком закрытый цикл экстракции не позволяет парам растворителя попадать во внешнюю среду.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)