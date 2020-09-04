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https://ria.ru/20200904/donbass-1576785445.html
Кравчук обвинил Россию в блокировании переговоров по Донбассу
Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия и... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:43
2020-09-04T15:43
родион мирошник
луганская народная республика
леонид кравчук
верховная рада украины
борис грызлов
киев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что Россия и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики блокируют переговоры по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a>.Ранее участник переговоров от <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>, представляющий, как заявляют власти, "отдельные районы Донецкой области", журналист <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Garmash/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гармаш</a> сообщил, что между Кравчуком и полпредом РФ в контактной группе <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Грызловым</a> произошла перепалка, после которой Грызлов отключил видеосвязь. Представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> в политической подгруппе <a href="http://ria.ru/person_Rodion_Miroshnik/" target="_blank" data-auto="true">Родион Мирошник</a> отметил, что Кравчук пытался "пройти между капельками" и не отвечал на неудобные вопросы."Есть систематические попытки блокировать все вопросы, которые выносятся на обсуждение. То есть сначала мы их обсуждаем, принимаем решение, все как полагается. "А потом та сторона – и Россия, и ОРДЛО, – говорят, что можно их решать при одном условии – если <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> отменит постановление о местных выборах, которое не предусматривает выборы в ОРДЛО. Вот если это постановление будет отменено, и выборы в ОРДЛО будут предусмотрены, то тогда все вопросы, которые выносятся на обсуждение, будут решаться", - заявил Кравчук в пятницу в интервью интернет-изданию <a href="https://www.liga.net/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Liga.net</a>.По его словам, Россия и самопровозглашенные республики не хотят подвижек в переговорах. "Они хотят оставить ситуацию в таком состоянии, в которой она есть, чтобы давить на Украину", - добавил он.Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. Избирательная кампания стартует 5 сентября.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
Кравчук с его позицией во главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины - одна из ипостасей политики в отношении России президентства В.Зеленского. Подрывная и провокационная деятельность Киева в отношении Минска - другая. Суть - провоцирование России по всем азимутам.
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луганская народная республика
киев
украина
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родион мирошник, луганская народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, борис грызлов, киев, украина, в мире

Кравчук обвинил Россию в блокировании переговоров по Донбассу

15:43 04.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики блокируют переговоры по Донбассу.
Ранее участник переговоров от Киева, представляющий, как заявляют власти, "отдельные районы Донецкой области", журналист Сергей Гармаш сообщил, что между Кравчуком и полпредом РФ в контактной группе Борисом Грызловым произошла перепалка, после которой Грызлов отключил видеосвязь. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник отметил, что Кравчук пытался "пройти между капельками" и не отвечал на неудобные вопросы.
"Есть систематические попытки блокировать все вопросы, которые выносятся на обсуждение. То есть сначала мы их обсуждаем, принимаем решение, все как полагается. "А потом та сторона – и Россия, и ОРДЛО, – говорят, что можно их решать при одном условии – если Верховная рада отменит постановление о местных выборах, которое не предусматривает выборы в ОРДЛО. Вот если это постановление будет отменено, и выборы в ОРДЛО будут предусмотрены, то тогда все вопросы, которые выносятся на обсуждение, будут решаться", - заявил Кравчук в пятницу в интервью интернет-изданию Liga.net.
По его словам, Россия и самопровозглашенные республики не хотят подвижек в переговорах. "Они хотят оставить ситуацию в таком состоянии, в которой она есть, чтобы давить на Украину", - добавил он.
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. Избирательная кампания стартует 5 сентября.
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Родион МирошникЛуганская Народная РеспубликаЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныБорис ГрызловКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кравчук с его позицией во главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины - одна из ипостасей политики в отношении России президентства В.Зеленского. Подрывная и провокационная деятельность Киева в отношении Минска - другая. Суть - провоцирование России по всем азимутам.
4 сентября, 15:57
vv.p.neznamov
1300100
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