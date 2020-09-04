https://ria.ru/20200904/donbass-1576785445.html

Кравчук обвинил Россию в блокировании переговоров по Донбассу

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия и... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:43

2020-09-04T15:43

2020-09-04T15:43

родион мирошник

луганская народная республика

леонид кравчук

верховная рада украины

борис грызлов

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что Россия и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики блокируют переговоры по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a>.Ранее участник переговоров от <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>, представляющий, как заявляют власти, "отдельные районы Донецкой области", журналист <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Garmash/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гармаш</a> сообщил, что между Кравчуком и полпредом РФ в контактной группе <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Грызловым</a> произошла перепалка, после которой Грызлов отключил видеосвязь. Представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> в политической подгруппе <a href="http://ria.ru/person_Rodion_Miroshnik/" target="_blank" data-auto="true">Родион Мирошник</a> отметил, что Кравчук пытался "пройти между капельками" и не отвечал на неудобные вопросы."Есть систематические попытки блокировать все вопросы, которые выносятся на обсуждение. То есть сначала мы их обсуждаем, принимаем решение, все как полагается. "А потом та сторона – и Россия, и ОРДЛО, – говорят, что можно их решать при одном условии – если <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> отменит постановление о местных выборах, которое не предусматривает выборы в ОРДЛО. Вот если это постановление будет отменено, и выборы в ОРДЛО будут предусмотрены, то тогда все вопросы, которые выносятся на обсуждение, будут решаться", - заявил Кравчук в пятницу в интервью интернет-изданию <a href="https://www.liga.net/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Liga.net</a>.По его словам, Россия и самопровозглашенные республики не хотят подвижек в переговорах. "Они хотят оставить ситуацию в таком состоянии, в которой она есть, чтобы давить на Украину", - добавил он.Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

v.p.neznamov Кравчук с его позицией во главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины - одна из ипостасей политики в отношении России президентства В.Зеленского. Подрывная и провокационная деятельность Киева в отношении Минска - другая. Суть - провоцирование России по всем азимутам. 14

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луганская народная республика

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, луганская народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, борис грызлов, киев, украина, в мире