https://ria.ru/20200904/dibrov-1576783378.html

Фанаты Диброва не узнали сменившего имидж телеведущего

Супруга Дмитрия Диброва Полина опубликовала в Instagram фото телеведущего в новом образе и собрала множество лайков и комментариев. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:17

2020-09-04T15:17

2020-09-04T15:29

шоу-бизнес

дмитрий дибров

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Супруга <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Dibrov" target="_blank">Дмитрия Диброва</a> Полина опубликовала в Instagram фото телеведущего в новом образе и собрала множество лайков и комментариев. Офигенно просто", <em>—</em> написала ira_muromtseva. "Очень круто!!! Очень идёт!!! И оч помолодел!" <em>—</em> добавила elenatimohova. "Брутальный очень", <em>—</em> заявила vedana1986.Некоторые пользователи обнаружили сходство Диброва с другими знаменитостями. "На Кадони похож. Дмитрию идет", <em>—</em> отметила svetlana_svetik922. "Прям Стас Михайлов", <em>—</em> выдвинула другую версию a_k_s_a_n_d_r_a. "Я думала, Костя Меладзе", <em>—</em> написала annamodina86.

https://ria.ru/20200810/1575596967.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, дмитрий дибров