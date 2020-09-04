https://ria.ru/20200904/dibrov-1576783378.html
Фанаты Диброва не узнали сменившего имидж телеведущего
Супруга Дмитрия Диброва Полина опубликовала в Instagram фото телеведущего в новом образе и собрала множество лайков и комментариев. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:17
2020-09-04T15:17
2020-09-04T15:29
шоу-бизнес
дмитрий дибров
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Супруга <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Dibrov" target="_blank">Дмитрия Диброва</a> Полина опубликовала в Instagram фото телеведущего в новом образе и собрала множество лайков и комментариев. Офигенно просто", <em>—</em> написала ira_muromtseva. "Очень круто!!! Очень идёт!!! И оч помолодел!" <em>—</em> добавила elenatimohova. "Брутальный очень", <em>—</em> заявила vedana1986.Некоторые пользователи обнаружили сходство Диброва с другими знаменитостями. "На Кадони похож. Дмитрию идет", <em>—</em> отметила svetlana_svetik922. "Прям Стас Михайлов", <em>—</em> выдвинула другую версию a_k_s_a_n_d_r_a. "Я думала, Костя Меладзе", <em>—</em> написала annamodina86.
https://ria.ru/20200810/1575596967.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, дмитрий дибров
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Супруга Дмитрия Диброва
Полина опубликовала в Instagram фото телеведущего в новом образе и собрала множество лайков и комментариев.
Офигенно просто", — написала ira_muromtseva.
"Очень круто!!! Очень идёт!!! И оч помолодел!" — добавила elenatimohova.
"Вообще не узнала! Класс!" — присоединилась bugrimovatatiana77.
"Брутальный очень", — заявила vedana1986.
Некоторые пользователи обнаружили сходство Диброва с другими знаменитостями.
"На Кадони похож. Дмитрию идет", — отметила svetlana_svetik922.
"Прям Стас Михайлов", — выдвинула другую версию a_k_s_a_n_d_r_a.
"Я думала, Костя Меладзе", — написала annamodina86.