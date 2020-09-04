Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
Участники студенческой акции протеста в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Координационный совет белорусской оппозиции призвал к диалогу президента Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба совета.
"Координационный Совет продолжает работу, но также мы требуем остановить давление. Мы призываем к диалогу и разрешению реально назревших конфликтов и угроз", - говорится в сообщении оппозиции в Telegram.
Совет напомнил, что в отношении членов его президиума Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского было вынесено новое судебное решение об административном аресте — ещё на 15 суток. Ковалькова и Дылевский отбывают десятидневный арест за проведение несанкционированного мероприятия.
Совет подчеркивает, что диалог — это "единственно правильное решение в сложившейся ситуации и единственный возможный выход из политического кризиса".
"А, значит, Лукашенко следовало бы не набирать новых политзаключенных, а освобождать уже имеющихся и начинать диалог", - говорится в сообщении.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, несогласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура в этой связи возбудила уголовное дело, там считают, что деятельность совета направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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