https://ria.ru/20200904/dialog-1576713494.html

Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу

Координационный совет белорусской оппозиции призвал к диалогу президента Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба совета. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T00:50

2020-09-04T00:50

2020-09-04T00:50

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Координационный совет белорусской оппозиции призвал к диалогу президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, сообщает пресс-служба совета.Совет напомнил, что в отношении членов его президиума Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского было вынесено новое судебное решение об административном аресте — ещё на 15 суток. Ковалькова и Дылевский отбывают десятидневный арест за проведение несанкционированного мероприятия.Совет подчеркивает, что диалог — это "единственно правильное решение в сложившейся ситуации и единственный возможный выход из политического кризиса"."А, значит, Лукашенко следовало бы не набирать новых политзаключенных, а освобождать уже имеющихся и начинать диалог", - говорится в сообщении.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, несогласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура в этой связи возбудила уголовное дело, там считают, что деятельность совета направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире