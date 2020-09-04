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"Известия": регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума
В правительстве обсуждают вопрос введения запрета на понижение прожиточного минимума (ПМ) в российских регионах, пишет газета "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T05:27
2020-09-04T10:48
правительство рф
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF/" target="_blank">правительстве</a> обсуждают вопрос введения запрета на понижение прожиточного минимума (ПМ) в российских регионах, пишет газета "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" со ссылкой на источники.Запрет, по данным издания, будет действовать в том случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. При этом на него не повлияет вероятное снижение стоимости потребительской корзины.Также в правительстве, как пишут "Известия", рассматривают перспективу внесения изменений в методику расчета ПМ. Предполагается, что в целом по стране его величину будут определять на основе базового набора продуктов. В регионах установят специальный коэффициент, основанный на соотношении величины федерального прожиточного минимума и медианного дохода в каждом отдельном субъекте.Ожидается, что пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда будет происходить раз в пять лет.В <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруде</a> сообщили, что идет проработка различных подходов к установлению прожиточного минимума.Прожиточный минимум — стоимость потребительской корзины, рассчитанная на основании данных <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a> о ценах на товары и услуги.
https://ria.ru/20200813/1575762203.html
https://ria.ru/20200811/1575631621.html
Да что там снижать то? Слезы кошачьи, снижать некуда. Это позорище на самом деле такой минимум прожиточный иметь. Планируют они, как будто он полтинник у нас.
93
А Конституция походу уже бумажкой стала с этой властью? За неё орали едросы и иные лица, МРОТ 12т руб с копейками, а сейчас что? Само обсуждение этого вопроса- "картина Репина приплыли".
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правительство рф, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика

"Известия": регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума

05:27 04.09.2020 (обновлено: 10:48 04.09.2020)
18137
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В правительстве обсуждают вопрос введения запрета на понижение прожиточного минимума (ПМ) в российских регионах, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
Запрет, по данным издания, будет действовать в том случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. При этом на него не повлияет вероятное снижение стоимости потребительской корзины.
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13 августа, 21:54
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Также в правительстве, как пишут "Известия", рассматривают перспективу внесения изменений в методику расчета ПМ. Предполагается, что в целом по стране его величину будут определять на основе базового набора продуктов. В регионах установят специальный коэффициент, основанный на соотношении величины федерального прожиточного минимума и медианного дохода в каждом отдельном субъекте.
Ожидается, что пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда будет происходить раз в пять лет.
В Минтруде сообщили, что идет проработка различных подходов к установлению прожиточного минимума.
Прожиточный минимум — стоимость потребительской корзины, рассчитанная на основании данных Росстата о ценах на товары и услуги.
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
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Правительство РФРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)ОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Да что там снижать то? Слезы кошачьи, снижать некуда. Это позорище на самом деле такой минимум прожиточный иметь. Планируют они, как будто он полтинник у нас.
4 сентября, 06:04
Александр СергеевичАлександр Сергеевич
8610303
А Конституция походу уже бумажкой стала с этой властью? За неё орали едросы и иные лица, МРОТ 12т руб с копейками, а сейчас что? Само обсуждение этого вопроса- "картина Репина приплыли".
4 сентября, 06:28
АркадийАркадий
5850608
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