https://ria.ru/20200904/dengi-1576714863.html

"Известия": регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума

В правительстве обсуждают вопрос введения запрета на понижение прожиточного минимума (ПМ) в российских регионах, пишет газета "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T05:27

2020-09-04T05:27

2020-09-04T10:48

правительство рф

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF/" target="_blank">правительстве</a> обсуждают вопрос введения запрета на понижение прожиточного минимума (ПМ) в российских регионах, пишет газета "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" со ссылкой на источники.Запрет, по данным издания, будет действовать в том случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. При этом на него не повлияет вероятное снижение стоимости потребительской корзины.Также в правительстве, как пишут "Известия", рассматривают перспективу внесения изменений в методику расчета ПМ. Предполагается, что в целом по стране его величину будут определять на основе базового набора продуктов. В регионах установят специальный коэффициент, основанный на соотношении величины федерального прожиточного минимума и медианного дохода в каждом отдельном субъекте.Ожидается, что пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда будет происходить раз в пять лет.В <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруде</a> сообщили, что идет проработка различных подходов к установлению прожиточного минимума.Прожиточный минимум — стоимость потребительской корзины, рассчитанная на основании данных <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a> о ценах на товары и услуги.

https://ria.ru/20200813/1575762203.html

https://ria.ru/20200811/1575631621.html

Александр Сергеевич Да что там снижать то? Слезы кошачьи, снижать некуда. Это позорище на самом деле такой минимум прожиточный иметь. Планируют они, как будто он полтинник у нас. 93

Аркадий А Конституция походу уже бумажкой стала с этой властью? За неё орали едросы и иные лица, МРОТ 12т руб с копейками, а сейчас что? Само обсуждение этого вопроса- "картина Репина приплыли". 77

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика